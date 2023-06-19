Ведущая «Матч ТВ» завязала языком ягодную ветку

Яна Ромашкина, 29-летняя ведущая «Матч ТВ», показала необычную способность.
Девушка умеет завязывать ягодные ветки без рук – с помощью языка.
- На «Матч ТВ» Яна ведет программу «Все на Матч!».
- Помимо «Матч ТВ» Ромашкина сотрудничает с «Родиной Медиа» Дмитрия Тарасова.
- Также Яна появляется на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
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Источник: «Бомбардир»