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Ведущая «Матч ТВ» завязала языком ягодную ветку

19 июня 2023, 16:30
7

Яна Ромашкина, 29-летняя ведущая «Матч ТВ», показала необычную способность.

Девушка умеет завязывать ягодные ветки без рук – с помощью языка.

  • На «Матч ТВ» Яна ведет программу «Все на Матч!».
  • Помимо «Матч ТВ» Ромашкина сотрудничает с «Родиной Медиа» Дмитрия Тарасова.
  • Также Яна появляется на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (7)
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НикКин
1687183579
Не заменимый талант очень в жизни пригодится молодец
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Zenit_Zenit
1687185053
Шустрый у неё язык. Рабочий. В карьере на Матче востребован скорее всего.
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derrik2000
1687186668
федун! гони эскортницу на хрен! А, то, понимаешь, прикинется ладой грантой и давай здесь себе мужчин искать, а на тебя наплЮвала. Во какая ей замена - ШИК-БЛЕСК! )))
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subbotaspartak
1687188465
Ну хоть кто-то на матч тв завязал...
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jek718875
1687189016
Это комбина
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АлексМак
1687196273
Тренированный язычок, ещё и не такое может, да только вот работать ей нужно не в этой индустрии..
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sochi-2013
1687198350
Это называется ЧЕРЕШОК! Я охренел, прочитав заголовок, и пытаясь представить, как можно завязать языком ВЕТКУ. ))
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