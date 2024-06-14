Агент Рыбуса рассказал, хочет ли игрок остаться в «Рубине»

Агент польского защитника Мацея Рыбуса Роман Орещук прокомментировал будущее игрока в «Рубине».
«Пока никаких переговоров с «Рубином» нет. Рыбус находится в Турции, отдыхает. У него контракт до первого июля. Переговоры могут начаться в любой момент или же нет. Мацей очень хочет остаться в «Рубине», но всe зависит от условий и желания клуба», – дал комментарий Орещук.
- Мацей Рыбус, выступающий на позиции левого защитника, защищает цвета «Рубина» с лета 2023 года. В майке казанского коллектива поляк поучаствовал в 7 поединках, в которых набрал 1+1 по системе «гол плюс пас».
- В данный момент ведутся переговоры о продлении трудового договора. Ранее Мацей в России играл за «Ахмат», «Локомотив» и «Спартак». Также в активе Рыбуса 66 игр в составе сборной Польши и 2 гола.
- «Рубин» Рашида Рахимова по итогам завершившегося чемпионата заработал 42 очка и финишировал на 8-й строчке.