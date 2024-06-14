Агент Рыбуса рассказал, хочет ли игрок остаться в «Рубине»

Агент польского защитника Мацея Рыбуса Роман Орещук прокомментировал будущее игрока в «Рубине».

«Пока никаких переговоров с «Рубином» нет. Рыбус находится в Турции, отдыхает. У него контракт до первого июля. Переговоры могут начаться в любой момент или же нет. Мацей очень хочет остаться в «Рубине», но всe зависит от условий и желания клуба», – дал комментарий Орещук.