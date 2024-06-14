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    Агент Рыбуса рассказал, хочет ли игрок остаться в «Рубине»

    Агент польского защитника Мацея Рыбуса Роман Орещук прокомментировал будущее игрока в «Рубине».

    «Пока никаких переговоров с «Рубином» нет. Рыбус находится в Турции, отдыхает. У него контракт до первого июля. Переговоры могут начаться в любой момент или же нет. Мацей очень хочет остаться в «Рубине», но всe зависит от условий и желания клуба», – дал комментарий Орещук.

    • Мацей Рыбус, выступающий на позиции левого защитника, защищает цвета «Рубина» с лета 2023 года. В майке казанского коллектива поляк поучаствовал в 7 поединках, в которых набрал 1+1 по системе «гол плюс пас».
    • В данный момент ведутся переговоры о продлении трудового договора. Ранее Мацей в России играл за «Ахмат», «Локомотив» и «Спартак». Также в активе Рыбуса 66 игр в составе сборной Польши и 2 гола.
    • «Рубин» Рашида Рахимова по итогам завершившегося чемпионата заработал 42 очка и финишировал на 8-й строчке.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    7:1
    1718364837
    "в которых набрал 1+1 по системе «гол плюс пас»." да просто пишите 1+1, все поймут, кроме тарасофских.
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