«Амкал» может подписать экс-защитника «Спартака» и «Локомотива»

Состав «Амкала» может усилить участник ЧМ-2018 и Евро-2020.
Медиаклуб хочет заполучить бывшего защитника «Рубина», «Ахмата», «Локомотива» и «Спартака» Мацея Рыбуса.
Агент поляка Роман Орещук не подтвердил эту информацию, но и не опроверг.
«Переход Рыбуса в Медиалигу? На данный момент мы никакие переговоры ни с кем не ведем.
Когда закончится трансферное окно для свободных агентов, тогда уже будем что-то делать и принимать решение.
А пока у нас нет никаких переговоров. Так что слухи и сплетни комментировать не хочу», – сказал агент.
- 35-летний Рыбус остается без клуба после истечения контракта с «Рубином».
- Его рыночная стоимость – 150 тысяч евро.
- Ранее президент «Амкала» Герман Эль Класико анонсировал громкий трансфер: «Все *** [офигеют]. Игрок уровня Зинедина Зидана».