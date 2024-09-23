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    • «Амкал» может подписать экс-защитника «Спартака» и «Локомотива»

    «Амкал» может подписать экс-защитника «Спартака» и «Локомотива»

    Состав «Амкала» может усилить участник ЧМ-2018 и Евро-2020.

    Медиаклуб хочет заполучить бывшего защитника «Рубина», «Ахмата», «Локомотива» и «Спартака» Мацея Рыбуса.

    Агент поляка Роман Орещук не подтвердил эту информацию, но и не опроверг.

    «Переход Рыбуса в Медиалигу? На данный момент мы никакие переговоры ни с кем не ведем.

    Когда закончится трансферное окно для свободных агентов, тогда уже будем что-то делать и принимать решение.

    А пока у нас нет никаких переговоров. Так что слухи и сплетни комментировать не хочу», – сказал агент.

    • 35-летний Рыбус остается без клуба после истечения контракта с «Рубином».
    • Его рыночная стоимость – 150 тысяч евро.
    • Ранее президент «Амкала» Герман Эль Класико анонсировал громкий трансфер: «Все *** [офигеют]. Игрок уровня Зинедина Зидана».

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    Источник: Sport24

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    23.09.2024 22:33
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    Журналюги заголовок: "«Амкал» может подписать экс-защитника «Спартака» и «Локомотива»" На деле: 35-летний Рыбус остается без клуба после истечения контракта с «Рубином». Как то так..
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