«Амкал» может подписать экс-защитника «Спартака» и «Локомотива»

Состав «Амкала» может усилить участник ЧМ-2018 и Евро-2020.

Медиаклуб хочет заполучить бывшего защитника «Рубина», «Ахмата», «Локомотива» и «Спартака» Мацея Рыбуса.

Агент поляка Роман Орещук не подтвердил эту информацию, но и не опроверг.

«Переход Рыбуса в Медиалигу? На данный момент мы никакие переговоры ни с кем не ведем.

Когда закончится трансферное окно для свободных агентов, тогда уже будем что-то делать и принимать решение.

А пока у нас нет никаких переговоров. Так что слухи и сплетни комментировать не хочу», – сказал агент.