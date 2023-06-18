«Рубин»: «Работаем по Рыбусу»

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов подтвердил заинтересованность в защитнике «Спартака» Мацее Рыбусе.

«Мы работаем в направлении Рыбуса. Сроки комментировать не буду. Со «Спартаком» не общались, у игрока есть агент.

Рыбус расторгает контракт и переходит свободным агентом? Наверное», – сказал Сафонов.