«Рубин»: «Работаем по Рыбусу»

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов подтвердил заинтересованность в защитнике «Спартака» Мацее Рыбусе.
«Мы работаем в направлении Рыбуса. Сроки комментировать не буду. Со «Спартаком» не общались, у игрока есть агент.
Рыбус расторгает контракт и переходит свободным агентом? Наверное», – сказал Сафонов.
- Прошлым летом Рыбус перешел в «Спартак» из «Локомотива» на правах свободного агента.
- В этом сезоне игрок забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- После зимней паузы он только один раз вышел на поле.
Источник: «Спорт-Экспресс»