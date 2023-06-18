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    «Рубин»: «Работаем по Рыбусу»

    Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов подтвердил заинтересованность в защитнике «Спартака» Мацее Рыбусе.

    «Мы работаем в направлении Рыбуса. Сроки комментировать не буду. Со «Спартаком» не общались, у игрока есть агент.

    Рыбус расторгает контракт и переходит свободным агентом? Наверное», – сказал Сафонов.

    • Прошлым летом Рыбус перешел в «Спартак» из «Локомотива» на правах свободного агента.
    • В этом сезоне игрок забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • После зимней паузы он только один раз вышел на поле.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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