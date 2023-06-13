«Рубин» близок к подписанию игрока «Спартака»

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус может перейти в «Рубин».

«Рубин» близок к договоренности с 33-летним защитником «Спартака» Рыбусом о подписании контракта. Также на Мацея претендуют «Пари НН» и «Балтика».

Сейчас идет процедура расторжения договора поляка со «Спартаком» по соглашению сторон. 20-го июня он вернется из отпуска и вопрос должен решиться. С высокой долей вероятности он присоединится к казанцам.

Зарплата Мацея в команде Рахимова при положительном исходе дела составит 35 миллионов рублей в год или около 3 миллионов в месяц», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.