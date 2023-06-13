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    «Рубин» близок к подписанию игрока «Спартака»

    Защитник «Спартака» Мацей Рыбус может перейти в «Рубин».

    «Рубин» близок к договоренности с 33-летним защитником «Спартака» Рыбусом о подписании контракта. Также на Мацея претендуют «Пари НН» и «Балтика».

    Сейчас идет процедура расторжения договора поляка со «Спартаком» по соглашению сторон. 20-го июня он вернется из отпуска и вопрос должен решиться. С высокой долей вероятности он присоединится к казанцам.

    Зарплата Мацея в команде Рахимова при положительном исходе дела составит 35 миллионов рублей в год или около 3 миллионов в месяц», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Прошлым летом Рыбус перешел в «Спартак» из «Локомотива» на правах свободного агента.
    • В этом сезоне игрок забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • После зимней паузы он только один раз вышел на поле.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    13.06.2023 23:18
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