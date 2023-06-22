Рыбус раскрыл обстоятельства ухода из «Спартака»

Экс-защитник «Спартака» Мацей Рыбус рассказал, что в московском клубе на него открыто не рассчитывали с зимы.
Несмотря на это, польский футболист не имеет претензий к бывшему работодателю.
– Я не играл с ноября, но очень хотел получать игровое время. «Спартак» тоже хотел со мной договориться, потому что я не нужен был клубу. Так что мы разошлись в хороших отношениях.
– Как вам период в команде?
– Не все получилось так, как я хотел бы. В первом же матче с «Ахматом» я ошибся, получил красную. Не так рассчитывал начать карьеру в команде.
Понимаю, что «Спартак» – это большой клуб, самый известный в России. Но претензий ни к кому не имею. Я опытный игрок, поэтому двигаюсь дальше.
– Вы сами изъявили желание уйти?
– У меня было желание уйти. Меня не устраивало, что я сижу на замене и выхожу на 5-10 минут. Для любого игрока тяжело, если на него не рассчитывают.
Поэтому я принял такое решение. Мы договорились и спокойно разошлись.
– Вы разговаривали на эту тему с Абаскалем?
– Да, разговаривали после сборов в Дубае, когда только прилетели в Москву. Он говорил, что не будет на меня рассчитывать, что я, возможно, даже не буду попадать в заявку, что в команду пришел Тавареш, поэтому будут ставить его.
– Сейчас Тавареш получил серьезную травму. Не думали, что в таком случае будете нужны «Спартаку»?
– Честно, подумал, что может что-то измениться. Но этот вопрос уже нужно задавать главному тренеру: кого он хочет видеть в составе.
Честно говоря, я надеялся. Но теперь у меня будет новый вызов. Хочу вернуться на поле и играть постоянно.
- «Спартак» расторг контракт с Рыбусом.
- В прошедшем сезоне игрок забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Он ведет переговоры с тремя клубами РПЛ.