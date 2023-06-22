Рыбус раскрыл обстоятельства ухода из «Спартака»

Экс-защитник «Спартака» Мацей Рыбус рассказал, что в московском клубе на него открыто не рассчитывали с зимы.

Несмотря на это, польский футболист не имеет претензий к бывшему работодателю.

– Я не играл с ноября, но очень хотел получать игровое время. «Спартак» тоже хотел со мной договориться, потому что я не нужен был клубу. Так что мы разошлись в хороших отношениях.

– Как вам период в команде?

– Не все получилось так, как я хотел бы. В первом же матче с «Ахматом» я ошибся, получил красную. Не так рассчитывал начать карьеру в команде.

Понимаю, что «Спартак» – это большой клуб, самый известный в России. Но претензий ни к кому не имею. Я опытный игрок, поэтому двигаюсь дальше.

– Вы сами изъявили желание уйти?

– У меня было желание уйти. Меня не устраивало, что я сижу на замене и выхожу на 5-10 минут. Для любого игрока тяжело, если на него не рассчитывают.

Поэтому я принял такое решение. Мы договорились и спокойно разошлись.

– Вы разговаривали на эту тему с Абаскалем?

– Да, разговаривали после сборов в Дубае, когда только прилетели в Москву. Он говорил, что не будет на меня рассчитывать, что я, возможно, даже не буду попадать в заявку, что в команду пришел Тавареш, поэтому будут ставить его.

– Сейчас Тавареш получил серьезную травму. Не думали, что в таком случае будете нужны «Спартаку»?

– Честно, подумал, что может что-то измениться. Но этот вопрос уже нужно задавать главному тренеру: кого он хочет видеть в составе.

Честно говоря, я надеялся. Но теперь у меня будет новый вызов. Хочу вернуться на поле и играть постоянно.