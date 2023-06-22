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    Рыбус раскрыл обстоятельства ухода из «Спартака»

    Экс-защитник «Спартака» Мацей Рыбус рассказал, что в московском клубе на него открыто не рассчитывали с зимы.

    Несмотря на это, польский футболист не имеет претензий к бывшему работодателю.

    – Я не играл с ноября, но очень хотел получать игровое время. «Спартак» тоже хотел со мной договориться, потому что я не нужен был клубу. Так что мы разошлись в хороших отношениях.

    – Как вам период в команде?

    – Не все получилось так, как я хотел бы. В первом же матче с «Ахматом» я ошибся, получил красную. Не так рассчитывал начать карьеру в команде.

    Понимаю, что «Спартак» – это большой клуб, самый известный в России. Но претензий ни к кому не имею. Я опытный игрок, поэтому двигаюсь дальше.

    – Вы сами изъявили желание уйти?

    – У меня было желание уйти. Меня не устраивало, что я сижу на замене и выхожу на 5-10 минут. Для любого игрока тяжело, если на него не рассчитывают.

    Поэтому я принял такое решение. Мы договорились и спокойно разошлись.

    – Вы разговаривали на эту тему с Абаскалем?

    – Да, разговаривали после сборов в Дубае, когда только прилетели в Москву. Он говорил, что не будет на меня рассчитывать, что я, возможно, даже не буду попадать в заявку, что в команду пришел Тавареш, поэтому будут ставить его.

    – Сейчас Тавареш получил серьезную травму. Не думали, что в таком случае будете нужны «Спартаку»?

    – Честно, подумал, что может что-то измениться. Но этот вопрос уже нужно задавать главному тренеру: кого он хочет видеть в составе.

    Честно говоря, я надеялся. Но теперь у меня будет новый вызов. Хочу вернуться на поле и играть постоянно.

    • «Спартак» расторг контракт с Рыбусом.
    • В прошедшем сезоне игрок забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Он ведет переговоры с тремя клубами РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21643

      derrik2000 8 минут назад

      "«Спартак» – это большой клуб, самый известный в России."

      ВОТ!
      И сказалО ЭТО лицо не заинтересованное.
      А то "Зенит, Зенит..." или "по данным санкт-петербургского центра опроса общественно го мнения, Зенит..."
      )))))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +4724

      Эном айс > derrik2000 48 секунд назад

      Пирожок с полки тебе от подружки Сони..))

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