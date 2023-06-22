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Рыбус раскрыл обстоятельства ухода из «Спартака»

22 июня 2023, 20:32
27

Экс-защитник «Спартака» Мацей Рыбус рассказал, что в московском клубе на него открыто не рассчитывали с зимы.

Несмотря на это, польский футболист не имеет претензий к бывшему работодателю.

– Я не играл с ноября, но очень хотел получать игровое время. «Спартак» тоже хотел со мной договориться, потому что я не нужен был клубу. Так что мы разошлись в хороших отношениях.

– Как вам период в команде?

– Не все получилось так, как я хотел бы. В первом же матче с «Ахматом» я ошибся, получил красную. Не так рассчитывал начать карьеру в команде.

Понимаю, что «Спартак» – это большой клуб, самый известный в России. Но претензий ни к кому не имею. Я опытный игрок, поэтому двигаюсь дальше.

– Вы сами изъявили желание уйти?

– У меня было желание уйти. Меня не устраивало, что я сижу на замене и выхожу на 5-10 минут. Для любого игрока тяжело, если на него не рассчитывают.

Поэтому я принял такое решение. Мы договорились и спокойно разошлись.

– Вы разговаривали на эту тему с Абаскалем?

– Да, разговаривали после сборов в Дубае, когда только прилетели в Москву. Он говорил, что не будет на меня рассчитывать, что я, возможно, даже не буду попадать в заявку, что в команду пришел Тавареш, поэтому будут ставить его.

– Сейчас Тавареш получил серьезную травму. Не думали, что в таком случае будете нужны «Спартаку»?

– Честно, подумал, что может что-то измениться. Но этот вопрос уже нужно задавать главному тренеру: кого он хочет видеть в составе.

Честно говоря, я надеялся. Но теперь у меня будет новый вызов. Хочу вернуться на поле и играть постоянно.

  • «Спартак» расторг контракт с Рыбусом.
  • В прошедшем сезоне игрок забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
  • Он ведет переговоры с тремя клубами РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Рыбус Мацей
Комментарии (27)
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derrik2000
1687456078
"«Спартак» – это большой клуб, самый известный в России." ВОТ! И сказалО ЭТО лицо не заинтересованное. А то "Зенит, Зенит..." или "по данным санкт-петербургского центра опроса общественно го мнения, Зенит..." )))))))))))))))))))))))))))))))
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Теркчанин
1687458743
Давай обратно в Ахмат/Терек,будешь как в старые добрые времена феерить и забивать Зениту голешники.
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zigbert
1687459422
То удаление в первом же матче пожалуй и стало решающим в дальнейшей карьере Рыбуса в Спартаке.
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Fialet
1687459949
Спартак отнёсся к Рыбусу по свински.
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erybov1965
1687460441
По какой-то причине,нет серйозной конкуренции среди футболистов,а должна быть.Иначе игрок,какое-то время играет-получает не плохой контракт и можно расслабиться.Кто-то, потом возвращается вовремя и продлевает контракт,кто не успел переходит в другой клуб с контрактом,чуть похуже(ну не повезло).Но еще есть шанс,потом подписать контракт получше.Вот так без конкуренции и происходит.
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Дядя Серёжа
1687489399
Сплыла рыбка, не золотая... удачи
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