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    • Рыбус после расторжения контракта со «Спартаком» ведет переговоры с тремя клубами РПЛ

    Рыбус после расторжения контракта со «Спартаком» ведет переговоры с тремя клубами РПЛ

    Экс-защитник «Спартака» Мацей Рыбус ответил на вопросы о своем будущем.

    • Накануне поляк стал свободным агентом.
    • «Спартак» расторг с ним контракт.
    • В прошедшем сезоне игрок забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.

    – Есть разные варианты. У меня много времени, я только что разорвал контракт со «Спартаком». Так что не переживаю. Надо подумать, куда переходить дальше.

    – Но вы останетесь в России?

    – Скорее всего. У меня здесь жена и дети. Думаю, в течение недели будет информация. Пока я и сам не понимаю, где буду играть.

    Только был в «Спартаке», разорвал контракт. Ведем разговоры с разными клубами.

    – Со сколькими командами общаетесь?

    – Из России? Три клуба.

    – «Рубин» есть среди этих клубов?

    – Да, «Рубин» есть среди команд, с которыми мы разговариваем.

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    Источник: «РБ Спорт»

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