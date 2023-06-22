Рыбус после расторжения контракта со «Спартаком» ведет переговоры с тремя клубами РПЛ

Экс-защитник «Спартака» Мацей Рыбус ответил на вопросы о своем будущем.
- Накануне поляк стал свободным агентом.
- «Спартак» расторг с ним контракт.
- В прошедшем сезоне игрок забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
– Есть разные варианты. У меня много времени, я только что разорвал контракт со «Спартаком». Так что не переживаю. Надо подумать, куда переходить дальше.
– Но вы останетесь в России?
– Скорее всего. У меня здесь жена и дети. Думаю, в течение недели будет информация. Пока я и сам не понимаю, где буду играть.
Только был в «Спартаке», разорвал контракт. Ведем разговоры с разными клубами.
– Со сколькими командами общаетесь?
– Из России? Три клуба.
– «Рубин» есть среди этих клубов?
– Да, «Рубин» есть среди команд, с которыми мы разговариваем.
Источник: «РБ Спорт»