Рыбус после расторжения контракта со «Спартаком» ведет переговоры с тремя клубами РПЛ

Экс-защитник «Спартака» Мацей Рыбус ответил на вопросы о своем будущем.

Накануне поляк стал свободным агентом.

«Спартак» расторг с ним контракт.

В прошедшем сезоне игрок забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.

– Есть разные варианты. У меня много времени, я только что разорвал контракт со «Спартаком». Так что не переживаю. Надо подумать, куда переходить дальше.

– Но вы останетесь в России?

– Скорее всего. У меня здесь жена и дети. Думаю, в течение недели будет информация. Пока я и сам не понимаю, где буду играть.

Только был в «Спартаке», разорвал контракт. Ведем разговоры с разными клубами.

– Со сколькими командами общаетесь?

– Из России? Три клуба.

– «Рубин» есть среди этих клубов?

– Да, «Рубин» есть среди команд, с которыми мы разговариваем.