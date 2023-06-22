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    Рыбус высказался об исключении из состава сборной Польши

    Экс-защитник «Спартака» Мацей Рыбус понимал, что его выгонят из сборной Польши в случае продолжения карьеры в России.

    – Тяжелая тема. Не хочу о ней говорить. Я согласился с тем, что все идет так, как есть. Для меня семья – самое главное в жизни. Для каждого мужчины важно, чтобы его семья была счастлива.

    Я сыграл 66 матчей за сборную Польши. И счастлив, что был полезен национальной команде. Но в тот момент понимал, что я уже запасной игрок в клубе.

    Это даже не политическая тема. Не думаю, что с тем игровым временем я мог бы выступать за сборную. Все-таки, чтобы получить вызов, надо постоянно играть в клубе.

    – И решили остаться в России.

    – Я сам принял такое решение. Знал, что из-за этого не буду играть в сборной. Но я так решил. Для меня семья всегда была на первом месте.

    Я мог уехать в другую страну, у меня были предложения. Но у меня есть своя голова. Не буду никому ничего доказывать, никого слушать. Я так решил сам и сам несу ответственность за это.

    – Получается, это жертва ради семьи?

    – Я за сборную играл на чемпионатах мира и Европы. Возможно, если бы я был помоложе, принял бы другое решение.

    Но я в тот момент уже не был игроком стартового состава. Поэтому решил для себя так.

    • Рыбуса исключили из состава польской сборной в августе 2022 года.
    • В последний раз он играл за национальную команду в ноябре 2021-го.
    • Накануне фулбек стал свободным агентом – «Спартак» расторг с ним контракт.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20574

      Cleaner 2 часа назад

      Рыбус: - Во всем виноват Спартак!

      0
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      Рейтинг: +1209

      Спартач80 > Cleaner 39 минут назад

      Тебя опять что ль в зад отодрали,во дворе,ты на Спартачей грешишь?

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      Рейтинг: +15244

      Алексей З 2 часа назад

      Ну что тут обсуждать, он сделал свой выбор , это его право.

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