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Рыбус высказался об исключении из состава сборной Польши

22 июня 2023, 12:28
1

Экс-защитник «Спартака» Мацей Рыбус понимал, что его выгонят из сборной Польши в случае продолжения карьеры в России.

– Тяжелая тема. Не хочу о ней говорить. Я согласился с тем, что все идет так, как есть. Для меня семья – самое главное в жизни. Для каждого мужчины важно, чтобы его семья была счастлива.

Я сыграл 66 матчей за сборную Польши. И счастлив, что был полезен национальной команде. Но в тот момент понимал, что я уже запасной игрок в клубе.

Это даже не политическая тема. Не думаю, что с тем игровым временем я мог бы выступать за сборную. Все-таки, чтобы получить вызов, надо постоянно играть в клубе.

– И решили остаться в России.

– Я сам принял такое решение. Знал, что из-за этого не буду играть в сборной. Но я так решил. Для меня семья всегда была на первом месте.

Я мог уехать в другую страну, у меня были предложения. Но у меня есть своя голова. Не буду никому ничего доказывать, никого слушать. Я так решил сам и сам несу ответственность за это.

– Получается, это жертва ради семьи?

– Я за сборную играл на чемпионатах мира и Европы. Возможно, если бы я был помоложе, принял бы другое решение.

Но я в тот момент уже не был игроком стартового состава. Поэтому решил для себя так.

  • Рыбуса исключили из состава польской сборной в августе 2022 года.
  • В последний раз он играл за национальную команду в ноябре 2021-го.
  • Накануне фулбек стал свободным агентом – «Спартак» расторг с ним контракт.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Польша Рыбус Мацей
Комментарии (1)
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Vratarь
1687445184
Парень просто не читает до обеда европейские газеты.
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