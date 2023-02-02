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    Мацей Рыбус - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Мацей
    Фамилия Рыбус
    Команда Спартак
    Состав Основной
    Родной город Лович
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 августа 1989 (33 года)
    Рост 172
    Вес 75
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Спартак 2:2 Урал Россия. Премьер-лига, 18 тур
    27.02.2023 Был в запасе Спартак 4:2 Локомотив Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    22.02.2023 Был в запасе Локомотив 0:1 Спартак Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    10.02.2023 Был в запасе Спартак 2:0 Сочи Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2023 Был в запасе Спартак (Москва) 2:0 Сочи (Сочи)
    06.02.2023 59' -90' Краснодар (Краснодар) 0:4 Спартак (Москва)
    02.02.2023 46' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0
    (1:2)п    		 Спартак (Москва)
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