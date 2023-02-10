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Мацей Рыбус
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Мацей Рыбус - статистика
Завершил карьеру
19 августа 1989 (37), Лович
#31 | Защитник
172 см | 75 кг
Польша
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И
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Спартак
2
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0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Спартак
2 : 0
10.02.2023
Сочи
Был в запасе
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
0 : 4
06.02.2023
Спартак
59' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Ростов
0 : 0
02.02.2023
Спартак
46' - 90'
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