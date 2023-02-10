Статистика по турнирам

Зимний кубок РПЛ 2023 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Премьер-лига 2023/2024 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Премьер-лига 2022/2023 Суперкубок России 2022 Товарищеские матчи 2022 Лига Европы 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Россия. Премьер-лига 2021/2022 Суперкубок России 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Суперкубок России 2020 Чемпионат Европы 2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Суперкубок России 2019 Лига чемпионов 2018/2019 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Суперкубок России 2018 Чемпионат мира 2018 Лига Европы 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Лига Европы 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Кубок УЕФА 2008/2009