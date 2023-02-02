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Расписание матчей
Россия. Зимний кубок РПЛ
Ростов - Спартак
Ростов - Спартак: обзор матча 02 февраля 2023
Ростов
02.02.2023, четверг, 19:30
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
0 : 0
Счет по пенальти – 1 : 2
Завершен
Спартак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Спартак
Пенальти не реализован!
В. Мелехин
Пенальти не реализован!
Д. Зорин
Пенальти не реализован!
С. Мельников
ГОЛ!
Б. Кейта
1:2
ГОЛ!
Д. Сухомлинов
1:1
Пенальти не реализован!
Н. Чернов
Пенальти не реализован!
Д. Полоз
Пенальти не реализован!
Е. Голенков
ГОЛ!
А. Соболев
0:1
Замена
П. Бочаров
️️️️
М. Осипенко
73'
Замена
Д. Шанталий
️️️️
Д. Глебов
72'
63'
Замена
Т. Тавареш
️️️️
Д. Хлусевич
Замена
Д. Полоз
️️️️
Н. Комличенко
61'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Х. Байрамян
61'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Лангович
61'
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
Д. Уткин
61'
Замена
А. Селява
️️️️
К. Щетинин
46'
Замена
С. Мельников
️️️️
А. Миронов
46'
Замена
В. Мелехин
️️️️
Д. Прохин
46'
Замена
А. Сильянов
️️️️
Е. Чернов
46'
46'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Д. Денисов
46'
Замена
П. Мелешин
️️️️
А. Зиньковский
46'
Замена
Д. Зорин
️️️️
М. Игнатов
46'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Р. Зобнин
46'
Замена
И. Пяткин
️️️️
Р. Литвинов
46'
Замена
М. Рыбус
️️️️
Л. Классен
46'
Замена
Н. Чернов
️️️️
П. Маслов
46'
Замена
А. Дуарте
️️️️
Г. Джикия
46'
Замена
А. Селихов
️️️️
А. Максименко
46'
Замена
А. Соболев
️️️️
Ш. Николсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ПЗ
19
Хорен Байрамян
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
42
Павел Бочаров
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
8
Данила Сухомлинов
АП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Песьяков
27
Прохин
55
Осипенко
87
Лангович
23
Чернов
15
Глебов
8
Миронов
47
Уткин
19
Байрамян
10
Щетинин
27
Комличенко
3-2-1-2-1
98
Максименко
68
Литвинов
14
Джикия
39
Маслов
26
Хлусевич
32
Классен
47
Зобнин
8
Игнатов
77
Зиньковский
11
Николсон
55
Осипенко
42
Бочаров
42
Бочаров
55
Осипенко
27
Прохин
4
Мелехин
4
Мелехин
27
Прохин
87
Лангович
43
Терентьев
43
Терентьев
87
Лангович
23
Чернов
45
Сильянов
45
Сильянов
23
Чернов
10
Щетинин
8
Селява
8
Селява
10
Щетинин
47
Уткин
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
47
Уткин
15
Глебов
21
Шанталий
21
Шанталий
15
Глебов
27
Комличенко
7
Полоз
7
Полоз
27
Комличенко
8
Миронов
21
Мельников
21
Мельников
8
Миронов
19
Байрамян
69
Голенков
69
Голенков
19
Байрамян
98
Максименко
57
Селихов
57
Селихов
98
Максименко
32
Классен
31
Рыбус
31
Рыбус
32
Классен
39
Маслов
23
Чернов
23
Чернов
39
Маслов
14
Джикия
4
Дуарте
4
Дуарте
14
Джикия
26
Хлусевич
15
Тавареш
15
Тавареш
26
Хлусевич
68
Литвинов
85
Пяткин
85
Пяткин
68
Литвинов
47
Зобнин
25
Пруцев
25
Пруцев
47
Зобнин
8
Игнатов
28
Зорин
28
Зорин
8
Игнатов
11
Николсон
7
Соболев
7
Соболев
11
Николсон
97
Денисов
17
Кейта
17
Кейта
97
Денисов
77
Зиньковский
11
Мелешин
11
Мелешин
77
Зиньковский
Остались в запасе
Ростов
Спартак
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
18
Михаил Цулая
ВР
Главный тренер
Валерий Карпин
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
18
Михаил Цулая
ВР
Остались в запасе
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Ростов - Спартак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков (Санкт-Петербург)
Валерий Данченко (Уфа)
Резервный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Аль-Нахян
Где смотреть матч:
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