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Расписание матчей
Россия. Зимний кубок РПЛ
Спартак - Сочи
Спартак - Сочи: обзор матча 10 февраля 2023
Спартак
10.02.2023, пятница, 19:00
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
28'
М. Игнатов
40'
Б. Кейта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Сочи
Замена
В. Шитов
️️️️
И. Пяткин
90'
+1
Желтая карточка
Д. Зорин
81'
Замена
П. Маслов
️️️️
Г. Джикия
77'
Замена
И. Пяткин
️️️️
Р. Литвинов
77'
Замена
Д. Зорин
️️️️
М. Игнатов
71'
Замена
Л. Классен
️️️️
Д. Денисов
71'
69'
Замена
Т. Шипунов
️️️️
И. Цаллагов
69'
Замена
И. Юрганов
️️️️
А. Мещанинов
69'
Замена
З. Федоров
️️️️
Жоаозиньо
Замена
Ш. Николсон
️️️️
Б. Кейта
62'
Замена
А. Соболев
️️️️
П. Мелешин
62'
61'
Замена
Д. Мартовой
️️️️
А. Юсупов
61'
Замена
А. Батырев
️️️️
К. Нобоа
46'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Г. Мелкадзе
46'
Замена
А. Макарчук
️️️️
С. Терехов
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
Т. Тавареш
46'
Замена
Н. Чернов
️️️️
А. Дуарте
46'
46'
Замена
М. Сиссако
️️️️
И. Миладинович
ГОЛ! 2:0!
Б. Кейта
Пас отдал
М. Игнатов
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Игнатов
Пас отдал
Б. Кейта
28'
23'
Желтая карточка
В. Дркушич
14'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
В. Сарвели
10'
Травма
В. Сарвели
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
85
Иван Пяткин
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
28
Даниил Зорин
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
8
Артур Кусков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
9
Захар Федоров
ЦФ
3-2-2-1-2
98
Максименко
68
Литвинов
14
Джикия
4
Дуарте
97
Денисов
15
Тавареш
47
Зобнин
25
Пруцев
8
Игнатов
17
Кейта
11
Мелешин
3-3-2-2
16
Адамов
3
Дркушич
45
Миладинович
26
Мещанинов
34
Маргасов
15
Цаллагов
32
Терехов
16
Нобоа
4
Юсупов
9
Сарвели
77
Мелкадзе
4
Дуарте
23
Чернов
23
Чернов
4
Дуарте
14
Джикия
39
Маслов
39
Маслов
14
Джикия
15
Тавареш
26
Хлусевич
26
Хлусевич
15
Тавареш
8
Игнатов
28
Зорин
28
Зорин
8
Игнатов
68
Литвинов
85
Пяткин
85
Пяткин
68
Литвинов
Пяткин
17
Шитов
17
Шитов
Пяткин
17
Кейта
11
Николсон
11
Николсон
17
Кейта
11
Мелешин
7
Соболев
7
Соболев
11
Мелешин
97
Денисов
32
Классен
32
Классен
97
Денисов
45
Миладинович
5
Сиссако
5
Сиссако
45
Миладинович
32
Терехов
17
Макарчук
17
Макарчук
32
Терехов
26
Мещанинов
40
Юрганов
40
Юрганов
26
Мещанинов
4
Юсупов
7
Мартовой
7
Мартовой
4
Юсупов
15
Цаллагов
20
Шипунов
20
Шипунов
15
Цаллагов
9
Сарвели
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
9
Сарвели
16
Нобоа
6
Батырев
6
Батырев
16
Нобоа
77
Мелкадзе
19
Джорджевич
19
Джорджевич
77
Мелкадзе
Жоаозиньо
9
Федоров
9
Федоров
Жоаозиньо
Остались в запасе
Спартак
Сочи
57
Александр Селихов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
12
Николай Заболотный
ВР
8
Артур Кусков
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
8
Артур Кусков
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Спартак - Сочи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лунев (Новосибирск)
Максим Гаврилин (Владимир)
Резервный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Стадион:
Банияс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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