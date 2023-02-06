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Расписание матчей
Россия. Зимний кубок РПЛ
Краснодар - Спартак
Краснодар - Спартак: обзор матча 06 февраля 2023
Краснодар
06.02.2023, понедельник, 20:00
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
0 : 4
Завершен
Спартак
22'
П. Мелешин
58'
А. Зиньковский
81'
Ш. Николсон
83'
Б. Кейта (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Спартак
83'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Б. Кейта
81'
ГОЛ! 0:3!
Ш. Николсон
Пас отдал
А. Зиньковский
76'
Желтая карточка
Д. Зорин
75'
Замена
К. Мартинс
️️️️
Д. Пруцев
68'
Желтая карточка
Н. Чернов
Замена
Кайо
️️️️
М. Баньяц
61'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
В. Литвинов
61'
Замена
Ж. Батчи
️️️️
А. Ионов
61'
Замена
О. Олусегун
️️️️
М. Давид Кобнан
61'
59'
Замена
М. Рыбус
️️️️
Р. Литвинов
59'
Замена
Д. Зорин
️️️️
Р. Зобнин
58'
ГОЛ! 0:2!
А. Зиньковский
52'
Желтая карточка
Л. Классен
Желтая карточка
М. Давид Кобнан
51'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
А. Кокшаров
46'
Замена
К. Боржес
️️️️
К. Ленини
46'
46'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
А. Соболев
46'
Замена
Б. Кейта
️️️️
П. Мелешин
46'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
М. Игнатов
46'
Замена
Л. Классен
️️️️
Д. Хлусевич
46'
Замена
Н. Чернов
️️️️
Д. Денисов
46'
Замена
П. Маслов
️️️️
Г. Джикия
46'
Замена
Т. Тавареш
️️️️
А. Дуарте
46'
Замена
А. Селихов
️️️️
А. Максименко
22'
ГОЛ! 0:1!
П. Мелешин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ЛФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
11
Алексей Ионов
РФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Павел Мелешин
ЛФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Краснодар
1
Михаил Штепа
ВР
31
Кайо
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
20
Кади Боржес
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
85
Иван Пяткин
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
28
Даниил Зорин
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
4-1-2-3
1
Агкацев
4
Литвинов
28
Сорокин
6
Алонсо
82
Волков
6
Ленини
8
Сперцян
7
Баньяц
99
Кобнан
90
Кокшаров
11
Ионов
3-2-2-1-2
98
Максименко
14
Джикия
4
Дуарте
68
Литвинов
97
Денисов
26
Хлусевич
25
Пруцев
47
Зобнин
8
Игнатов
7
Соболев
11
Мелешин
7
Баньяц
31
Кайо
31
Кайо
7
Баньяц
4
Литвинов
88
Кривцов
88
Кривцов
4
Литвинов
6
Ленини
20
Боржес
20
Боржес
6
Ленини
11
Ионов
11
Батчи
11
Батчи
11
Ионов
90
Кокшаров
9
Кордоба
9
Кордоба
90
Кокшаров
99
Кобнан
6
Олусегун
6
Олусегун
99
Кобнан
98
Максименко
57
Селихов
57
Селихов
98
Максименко
26
Хлусевич
32
Классен
32
Классен
26
Хлусевич
68
Литвинов
31
Рыбус
31
Рыбус
68
Литвинов
14
Джикия
39
Маслов
39
Маслов
14
Джикия
97
Денисов
23
Чернов
23
Чернов
97
Денисов
4
Дуарте
15
Тавареш
15
Тавареш
4
Дуарте
25
Пруцев
35
Мартинс
35
Мартинс
25
Пруцев
47
Зобнин
28
Зорин
28
Зорин
47
Зобнин
8
Игнатов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
8
Игнатов
11
Мелешин
17
Кейта
17
Кейта
11
Мелешин
7
Соболев
11
Николсон
11
Николсон
7
Соболев
Остались в запасе
Краснодар
Спартак
1
Михаил Штепа
ВР
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
37
Максим Веденеев
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
11
Данил Карпов
ЦФ
Остались в запасе
37
Максим Веденеев
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Краснодар - Спартак
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Владимир Миневич (Смоленск)
Александр Богданов (Верея)
Резервный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
Стадион:
Аль-Нахян
Где смотреть матч:
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