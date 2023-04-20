«Спартак» может расторгнуть контракт с Рыбусом: им интересуются несколько клубов РПЛ

«Спартак» рассмотрит вариант с расторжением контракта с защитником Мацеем Рыбусом по окончании сезона.

По информации Metaratings, если «Спартак» сможет достичь согласия по финансовой компенсации с представителем футболиста, то Рыбус покинет клуб в статусе свободного агента.

33-летним поляком интересуются несколько клубов РПЛ.