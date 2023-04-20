Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Спартак» может расторгнуть контракт с Рыбусом: им интересуются несколько клубов РПЛ

    «Спартак» может расторгнуть контракт с Рыбусом: им интересуются несколько клубов РПЛ

    «Спартак» рассмотрит вариант с расторжением контракта с защитником Мацеем Рыбусом по окончании сезона.

    По информации Metaratings, если «Спартак» сможет достичь согласия по финансовой компенсации с представителем футболиста, то Рыбус покинет клуб в статусе свободного агента.

    33-летним поляком интересуются несколько клубов РПЛ.

    • Прошлым летом Рыбус перешел в «Спартак» из «Локомотива» на правах свободного агента.
    • В этом сезоне поляк забил 1 гол и сделал 1 ассист в 11 матчах.
    • После зимней паузы он один раз вышел на поле.

    Новости по теме
    Агент Рыбуса сделал заявление о будущем поляка в «Спартаке» 5
    «Спартак» может продать летом пять футболистов – все легионеры 24
    «Спартаку» после разминки пришлось заменить Маслова в старте на «Зенит»
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21246

      derrik2000 15 минут назад

      Ну, раз, "33-летним поляком интересуются несколько клубов РПЛ", то нужно отпускать...
      Прямо, как от сердца отрывают.
      )))))))))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 