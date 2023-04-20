«Спартак» может расторгнуть контракт с Рыбусом: им интересуются несколько клубов РПЛ

«Спартак» рассмотрит вариант с расторжением контракта с защитником Мацеем Рыбусом по окончании сезона.
По информации Metaratings, если «Спартак» сможет достичь согласия по финансовой компенсации с представителем футболиста, то Рыбус покинет клуб в статусе свободного агента.
33-летним поляком интересуются несколько клубов РПЛ.
- Прошлым летом Рыбус перешел в «Спартак» из «Локомотива» на правах свободного агента.
- В этом сезоне поляк забил 1 гол и сделал 1 ассист в 11 матчах.
- После зимней паузы он один раз вышел на поле.
Источник: Metaratings