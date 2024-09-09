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    Рыбус открыт для предложений из Первой лиги

    Агент Роман Орещук высказался о будущем своего клиента Мацея Рыбуса. Поляк не может найти клуб после летнего ухода из «Рубина».

    • Рыбус провел в «Рубине» один сезон.
    • Его статистика: 8 матчей, 1 гол, 1 ассист.
    • До казанского клуба фулбек играл в РПЛ за «Спартак», «Локомотив» и «Ахмат».

    «После закрытия трансферного окна у нас с Рыбусом есть еще месяц. У свободных агентов есть время найти команду по окончании окна. А ситуация прежняя: те интересы, которые есть, Мацею не нравятся, а то, что нам нравится – там нет интереса. И поэтому даже не важно, из какой они страны.

    Нет такого, что Рыбус не хочет опускаться ниже РПЛ. Если бы было хорошее предложение из ФНЛ, то мы готовы были бы его рассмотреть. А так никакой принципиальности по лиге и стране. Если Мацей сейчас не найдет команду, то ничего страшного не произойдет. Подождет еще 2,5 месяца, а потом откроется новое трансферное окно.

    Рыбус в замечательной физической форме, в ней он и останется. Если говорить о завершении карьеры, то все решения за Мацеем. Я так понимаю, сейчас он не готов завязать с футболом. Очень надеюсь, что мы его еще увидим на поле», – сказал Орещук.

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    Источник: Sport24

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    09.09.2024 18:50
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