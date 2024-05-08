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    Рыбус рассказал о ситуации с новым контрактом с «Рубином»

    Защитник «Рубина» Мацей Рыбус сказал, что клуб пока не ведет с ним переговоров о новом контракте.

    «Пока не ведутся переговоры о продлении контракта. Я недавно восстановился, получаю игровое время сейчас, пока нужно получать удовольствие от игры, показывать хороший футбол. Пока разговоров не было. Вообще на эту тему не разговаривали. Но желание остаться в «Рубине» есть». – сказал Рыбус.

    • Польский защитник выступает за «Рубин» с июля прошлого года, его соглашение с казанским клубом истекает в июне 2024-го.
    • В этом сезоне Рыбус провел только 5 матчей.
    • Ранее 34-летний футболист играл за «Терек», «Локомотив» и «Спартак».

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    Источник: ТАСС

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    08.05.2024 10:23
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