Рыбус рассказал о ситуации с новым контрактом с «Рубином»

Защитник «Рубина» Мацей Рыбус сказал, что клуб пока не ведет с ним переговоров о новом контракте.

«Пока не ведутся переговоры о продлении контракта. Я недавно восстановился, получаю игровое время сейчас, пока нужно получать удовольствие от игры, показывать хороший футбол. Пока разговоров не было. Вообще на эту тему не разговаривали. Но желание остаться в «Рубине» есть». – сказал Рыбус.