Рыбус: «В Польше меня называли тряпкой, предателем, но буду жить в России дальше»

Футболист «Рубина» Мацей Рыбус не планирует покидать Россию.
«Я получал различные сообщения. Писали, что я продался и меня должны призвать в российскую армию. Говорили никогда не возвращаться в Польшу, что я тряпка, предатель. Мне было больно, но я понимал, что могу с этим столкнуться. У меня жена русская, двое сыновей, здесь недвижимость, здесь жизнь. Именно в России я стал настоящим мужчиной, создал семью, заработал деньги и обеспечил свое будущее. Именно здесь я добился своих наибольших футбольных успехов.
Мне нравится жизнь в России. Я быстро акклиматизировался, выучил язык, познакомился с людьми, которые теперь являются моими друзьями. Семья здесь также чувствует себя комфортно. Я буду жить в России и дальше», – сказал Рыбус.
- 34-летний поляк летом станет свободным агентом.
- Ранее он играл за «Ахмат», «Локомотив», «Спартак».
- Сейчас Рыбус травмирован.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова