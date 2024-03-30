Рыбус: «В Польше меня называли тряпкой, предателем, но буду жить в России дальше»

Футболист «Рубина» Мацей Рыбус не планирует покидать Россию.

«Я получал различные сообщения. Писали, что я продался и меня должны призвать в российскую армию. Говорили никогда не возвращаться в Польшу, что я тряпка, предатель. Мне было больно, но я понимал, что могу с этим столкнуться. У меня жена русская, двое сыновей, здесь недвижимость, здесь жизнь. Именно в России я стал настоящим мужчиной, создал семью, заработал деньги и обеспечил свое будущее. Именно здесь я добился своих наибольших футбольных успехов.

Мне нравится жизнь в России. Я быстро акклиматизировался, выучил язык, познакомился с людьми, которые теперь являются моими друзьями. Семья здесь также чувствует себя комфортно. Я буду жить в России и дальше», – сказал Рыбус.