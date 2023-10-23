Рахимов рассказал о сроках восстановления Рыбуса

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов сказал, что защитник Мацей Рыбус успеет восстановиться до конца года.
«Мацей, к сожалению, получил неприятную травму на тренировке, но до конца года он сможет сыграть. Сейчас он восстанавливается. Недавно общались с ним, процесс идет по плану. Мы его ждем», – сказал Рахимов.
- Рыбус не выходил на поле с начала августа.
- Он получил повреждение ягодичной мышцы в матче группового этапа Кубка России с московским «Локомотивом».
- «Рубин» с 13 очками занимает 11‑е место в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»