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    Рахимов рассказал о сроках восстановления Рыбуса

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов сказал, что защитник Мацей Рыбус успеет восстановиться до конца года.

    «Мацей, к сожалению, получил неприятную травму на тренировке, но до конца года он сможет сыграть. Сейчас он восстанавливается. Недавно общались с ним, процесс идет по плану. Мы его ждем», – сказал Рахимов.

    • Рыбус не выходил на поле с начала августа.
    • Он получил повреждение ягодичной мышцы в матче группового этапа Кубка России с московским «Локомотивом».
    • «Рубин» с 13 очками занимает 11‑е место в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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