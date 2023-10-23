Рахимов рассказал о сроках восстановления Рыбуса

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов сказал, что защитник Мацей Рыбус успеет восстановиться до конца года.

«Мацей, к сожалению, получил неприятную травму на тренировке, но до конца года он сможет сыграть. Сейчас он восстанавливается. Недавно общались с ним, процесс идет по плану. Мы его ждем», – сказал Рахимов.