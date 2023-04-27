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    Рыбус высказался о возможном уходе из «Спартака»

    Защитник «Спартака» Мацей Рыбус прокомментировал свое будущее в московском клубе.

    «Появилась информация, что я покину «Спартак» по итогам сезона? У меня действующий контракт с клубом.

    С руководством на тему ухода не разговаривали. Будем общаться с клубом после сезона», – сказал 33-летний поляк.

    • Прошлым летом Рыбус перешел в «Спартак» из «Локомотива» на правах свободного агента.
    • В этом сезоне игрок забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • После зимней паузы он только один раз вышел на поле.

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    Источник: «Чемпионат»

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