«Спартак» готов обменять Кутепова на Чернова

«Спартак» и «Крылья Советов» могут совершить обмен футболистами до закрытия зимнего трансферного окна.

Московский клуб хочет заполучить Никиту Чернова и готов отдать взамен Илью Кутепова.

Если сделка состоится, то «Спартак», возможно, отпустит Илью Гапонова в «Ахмат».

4 февраля «Спартак» объявил, что Чернов присоединится к команде летом на правах свободного агента.

За «Крылья» он выступает с июля 2019 года, провел 76 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

В России ТО закрывается 22 февраля.

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