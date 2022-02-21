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«Спартак» готов обменять Кутепова на Чернова

21 февраля 2022, 12:18
10

«Спартак» и «Крылья Советов» могут совершить обмен футболистами до закрытия зимнего трансферного окна.

Московский клуб хочет заполучить Никиту Чернова и готов отдать взамен Илью Кутепова.

Если сделка состоится, то «Спартак», возможно, отпустит Илью Гапонова в «Ахмат».

  • 4 февраля «Спартак» объявил, что Чернов присоединится к команде летом на правах свободного агента.
  • За «Крылья» он выступает с июля 2019 года, провел 76 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
  • В России ТО закрывается 22 февраля.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Кутепов Илья Чернов Никита Гапонов Илья
Комментарии (10)
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oyabun
1645435984
Чтобы Кутепов куда то ушел от его нынешней ЗП, надо еще значительно доплатить.
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Hektor 84
1645438235
На ящик коньяка, на большее не согласятся. И то армянского)
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Hektor 84
1645438286
Ах да забыл! Клинер где ты? Где высер по этому поводу?
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САДЫЧОК
1645438615
Лучше , Джикию обменять !
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mahan
1645443270
Кутепова можно менять на кого угодно. Хуже точно не будет, всё равно сидит на скамейке запасных и вечно получает травмы на тренировках. Только вот не пойдет он никуда. Деньги платят и норм ему.
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O-kolesov
1645443705
Вы там совсем с дуба рухнули, менять заслуженного мастера спорта на какого- то Чернова.
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portero
1645448071
А откат в Крыльях приветствуется, так понимаю... Иначе зачем им эта сделка.
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zigbert
1645449057
Было бы неплохо. Только успеют ли?
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