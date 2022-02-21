«Спартак» готов обменять Кутепова на Чернова

«Спартак» и «Крылья Советов» могут совершить обмен футболистами до закрытия зимнего трансферного окна.
Московский клуб хочет заполучить Никиту Чернова и готов отдать взамен Илью Кутепова.
Если сделка состоится, то «Спартак», возможно, отпустит Илью Гапонова в «Ахмат».
- 4 февраля «Спартак» объявил, что Чернов присоединится к команде летом на правах свободного агента.
- За «Крылья» он выступает с июля 2019 года, провел 76 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
- В России ТО закрывается 22 февраля.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова