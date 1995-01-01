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    «Спартак» готов обменять Кутепова на Чернова

    «Спартак» и «Крылья Советов» могут совершить обмен футболистами до закрытия зимнего трансферного окна.

    Московский клуб хочет заполучить Никиту Чернова и готов отдать взамен Илью Кутепова.

    Если сделка состоится, то «Спартак», возможно, отпустит Илью Гапонова в «Ахмат».

    • 4 февраля «Спартак» объявил, что Чернов присоединится к команде летом на правах свободного агента.
    • За «Крылья» он выступает с июля 2019 года, провел 76 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
    • В России ТО закрывается 22 февраля.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии5
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      Рейтинг: +8836

      САДЫЧОК 17 минут назад

      Лучше , Джикию обменять !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14669

      Hektor 84 22 минуты назад

      Ах да забыл! Клинер где ты? Где высер по этому поводу?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14669

      Hektor 84 23 минуты назад

      На ящик коньяка, на большее не согласятся. И то армянского)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31650

      oyabun 1 час назад

      Чтобы Кутепов куда то ушел от его нынешней ЗП, надо еще значительно доплатить.

      4
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      Рейтинг: +21121

      JTherry > oyabun 50 минут назад

      в интервью Кутепов говорил, что "хочет играть", а не протирать скамейку, и даже был готов сменить команду... примеры есть, когда футболисты идут на снижение ЗП, ради игры (в СМИ публиковали, но какова "цена" этим публикациям)))...

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