Официально: Чернов летом перейдет из «Крыльев» в «Спартак»

«Спартак» объявил о летнем трансфере центрального защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова.

По окончании сезона 26-летний футболист перейдет в московский клуб в качестве свободного агента.

Контракт игрока со «Спартаком» будет рассчитан до 2026 года.

Чернов – воспитанник ЦСКА.

За «Крылья» он выступает с июля 2019 года, провел 76 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

Рыночная стоимость россиянина – 1,7 миллиона евро.

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