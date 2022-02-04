Официально: Чернов летом перейдет из «Крыльев» в «Спартак»

В этом нет ничего хорошего ни для Чернова, ни для Спартака. Как и с Пруцевым.
«Спартак» объявил о летнем трансфере центрального защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова.
По окончании сезона 26-летний футболист перейдет в московский клуб в качестве свободного агента.
Контракт игрока со «Спартаком» будет рассчитан до 2026 года.
- Чернов – воспитанник ЦСКА.
- За «Крылья» он выступает с июля 2019 года, провел 76 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
- Рыночная стоимость россиянина – 1,7 миллиона евро.
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