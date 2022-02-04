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    Официально: Чернов летом перейдет из «Крыльев» в «Спартак»

    «Спартак» объявил о летнем трансфере центрального защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова.

    По окончании сезона 26-летний футболист перейдет в московский клуб в качестве свободного агента.

    Контракт игрока со «Спартаком» будет рассчитан до 2026 года.

    • Чернов – воспитанник ЦСКА.
    • За «Крылья» он выступает с июля 2019 года, провел 76 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
    • Рыночная стоимость россиянина – 1,7 миллиона евро.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии6
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      Рейтинг: +22534

      DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      В этом нет ничего хорошего ни для Чернова, ни для Спартака. Как и с Пруцевым.

      0
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      Рейтинг: +9406

      Alekxei Z. 5 минут назад

      Ну а почему нет ?
      Можно в лёгкую простится с Гапоновым , Кутеповым , Рассказовым и Масловым.
      Пока всё логично.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14555

      KLIM777 17 минут назад

      это брат кутепова

      0
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      Рейтинг: +23178

      bset 33 минуты назад

      Ну если раскроется в Спартаке, руководству ЦСКА придется пожалеть, что отпустили

      2
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      Рейтинг: +3575

      tarasofka 35 минут назад

      такой молодой - а уже губит карьеру, идя к дезеувам!

      0
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      Рейтинг: +20606

      JTherry 40 минут назад

      Чернова берут для глубины состава, видимо, со следующего сезона может быть другой лимит на легионеров...

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