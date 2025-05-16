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  • Троих игроков «Крыльев Советов» хотят проверить на детекторе лжи после 2:5 от «Пари НН»

Троих игроков «Крыльев Советов» хотят проверить на детекторе лжи после 2:5 от «Пари НН»

Сегодня, 15:17
6

Несколько футболистов «Крыльев Советов» были заподозрены в нечестной игре.

Руководство Самарской области хочет проверить на детекторе лжи следующих игроков:

Поводом стала их игра против «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ, который завершился победой нижегородцев со счетом 5:2.

«Инициатива проверки футболистов идeт от руководства области (и их нового проекта «Чистый спорт»). Там считают, что матч мог не соответствовать принципам проекта.

Согласятся ли сами футболисты проходить проверку – неизвестно», – сообщил источник.

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Источник: Sport Baza
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Комментарии (6)
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Янвapь 62
1747398331
Пися доигрался
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The only one
1747398922
снять очки в обеих команд- и в фнл на исправление
Ответить
Красногорск_Фан
1747399165
Вот это дельно. Явно был договорнячок
Ответить
Spartak_forv@
1747400627
Видимо с 36 лямами уже разобрались-оформили как тендер на закупку детекторов лжи
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trener7
1747400779
Тема конечно интересная!
Ответить
BarStep
1747403121
Короче! Угробят футбол в Самаре
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