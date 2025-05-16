Троих игроков «Крыльев Советов» хотят проверить на детекторе лжи после 2:5 от «Пари НН»

Несколько футболистов «Крыльев Советов» были заподозрены в нечестной игре.

Руководство Самарской области хочет проверить на детекторе лжи следующих игроков:

Поводом стала их игра против «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ, который завершился победой нижегородцев со счетом 5:2.

«Инициатива проверки футболистов идeт от руководства области (и их нового проекта «Чистый спорт»). Там считают, что матч мог не соответствовать принципам проекта.

Согласятся ли сами футболисты проходить проверку – неизвестно», – сообщил источник.