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    Мозес, Кутепов, Гапонов выйдут с первых минут у «Спартака»; Васин, Щенников, Дзагоев – в основе ЦСКА

    Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

    «Спартак»: Максименко, Мозес, Джикия, Гапонов, Кутепов, Айртон, Крал, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.

    Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Литвинов, Умяров, Хендрикс, Бакаев, Маркитесов, Понсе.

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Обляков, Ахметов, Эджуке, Дзагоев, Влашич, Рондон.

    Запасные: Помазун, Фукс, Чалов, Тикнизян, Шкурин.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «Открытие Банк Арене», который начнется в 16:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии18
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      Рейтинг: +6875

      житель СПб 33 минуты назад

      Только написал про нападение Спартака - и Ларсен красивейший гол забивает, который сделал сам, собрав вокруг себя 5 игроков ЦСКА!? Если 5 человек на справляется с одним нападающим Спартака - то вообще, о чем речь? От разгрома спасет только Игорь - если сможет... А Спартаковцы - молодцы!

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      Рейтинг: +64

      real1806 35 минут назад

      Ну вот мои слова тому подтверждение! Васина в пердив!

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      Рейтинг: +6875

      житель СПб 36 минут назад

      Руки никакой я не увидел ( в том смысле, что она была прижата к телу...). По поводу удаления... У каждого свое мнение. Я бы лично ограничился желтой - с учетом того, что такой матч и впереди больше половины. (Пожалуйста, спартаковцы, не ругайтесь, ничего личного...). А вот после удаления сразу стало понятно, что состав у ЦСКА - очень ограниченный! И Рондон стал не справляться, не попадать по воротам - он не может работать в условиях жесткого сопротивления (почему то сразу вспомнил, что он проиграл конкуренцию Дзюбе в Зените - неспроста!), и Энджуке не справляется.. Кем играть, кем бороться - против такого супернападения, которое есть у Спартака!?

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      Рейтинг: +58

      budget1 36 минут назад

      васин человек привоз

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      Рейтинг: +7831

      NewLife 54 минуты назад

      Сожалею, что из-за костолома Ахметова, армейцы остались в меньшинстве. Хотелось бы смотреть увлекательную игру в полных составах, но такая грубость, когда недалеко до перелома голени. должна наказываться.

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      Рейтинг: +4914

      Cleaner 58 минут назад

      Вот судья урод!

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      Рейтинг: +941

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Ну..за ничью )) И за очередные аппеляции к судьям , вопрос только с чьей стороны

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      Рейтинг: +64

      real1806 1 час назад

      Васин это Карма для Цска! Как он появляется на поле ,то кони проигрывают! Закономерность уже! 1000%%%

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      Рейтинг: +179

      вальтер79 1 час назад

      давайте армейцы не подведите порадуйте. Питер сегодня за вас вперед красно синие ))

      2
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      Рейтинг: +1891

      petrucho-spb 1 час назад

      Радует .что матч транслируют на матч тв .Болею за ЦСКА по понятным причинам.

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