Мозес, Кутепов, Гапонов выйдут с первых минут у «Спартака»; Васин, Щенников, Дзагоев – в основе ЦСКА

Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Спартак»: Максименко, Мозес, Джикия, Гапонов, Кутепов, Айртон, Крал, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.

Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Литвинов, Умяров, Хендрикс, Бакаев, Маркитесов, Понсе.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Обляков, Ахметов, Эджуке, Дзагоев, Влашич, Рондон.

Запасные: Помазун, Фукс, Чалов, Тикнизян, Шкурин.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «Открытие Банк Арене», который начнется в 16:30 по Москве.