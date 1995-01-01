Мозес, Кутепов, Гапонов выйдут с первых минут у «Спартака»; Васин, Щенников, Дзагоев – в основе ЦСКА

Только написал про нападение Спартака - и Ларсен красивейший гол забивает, который сделал сам, собрав вокруг себя 5 игроков ЦСКА!? Если 5 человек на справляется с одним нападающим Спартака - то вообще, о чем речь? От разгрома спасет только Игорь - если сможет... А Спартаковцы - молодцы!
Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.
«Спартак»: Максименко, Мозес, Джикия, Гапонов, Кутепов, Айртон, Крал, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.
Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Литвинов, Умяров, Хендрикс, Бакаев, Маркитесов, Понсе.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Обляков, Ахметов, Эджуке, Дзагоев, Влашич, Рондон.
Запасные: Помазун, Фукс, Чалов, Тикнизян, Шкурин.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «Открытие Банк Арене», который начнется в 16:30 по Москве.