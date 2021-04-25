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Мозес, Кутепов, Гапонов выйдут с первых минут у «Спартака»; Васин, Щенников, Дзагоев – в основе ЦСКА

25 апреля 2021, 15:38
17

Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Спартак»: Максименко, Мозес, Джикия, Гапонов, Кутепов, Айртон, Крал, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.

Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Литвинов, Умяров, Хендрикс, Бакаев, Маркитесов, Понсе.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Обляков, Ахметов, Эджуке, Дзагоев, Влашич, Рондон.

Запасные: Помазун, Фукс, Чалов, Тикнизян, Шкурин.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «Открытие Банк Арене», который начнется в 16:30 по Москве.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Васин Виктор Щенников Георгий Дзагоев Алан Мозес Виктор Кутепов Илья Гапонов Илья
Комментарии (17)
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ySS
1619354881
Надежды болел обоих команд связаны с ЦСКА, с Васиным и Влашичем)
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paracetamol
1619355570
Дави свиней!
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САДЫЧОК
1619355858
У Спартака защиты НЕТ ! Один Кутепов.....
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petrucho-spb
1619357138
Радует .что матч транслируют на матч тв .Болею за ЦСКА по понятным причинам.
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вальтер79
1619357504
давайте армейцы не подведите порадуйте. Питер сегодня за вас вперед красно синие ))
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NewLife
1619360903
Сожалею, что из-за костолома Ахметова, армейцы остались в меньшинстве. Хотелось бы смотреть увлекательную игру в полных составах, но такая грубость, когда недалеко до перелома голени. должна наказываться.
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budget1
1619361979
васин человек привоз
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житель СПб
1619361998
Руки никакой я не увидел ( в том смысле, что она была прижата к телу...). По поводу удаления... У каждого свое мнение. Я бы лично ограничился желтой - с учетом того, что такой матч и впереди больше половины. (Пожалуйста, спартаковцы, не ругайтесь, ничего личного...). А вот после удаления сразу стало понятно, что состав у ЦСКА - очень ограниченный! И Рондон стал не справляться, не попадать по воротам - он не может работать в условиях жесткого сопротивления (почему то сразу вспомнил, что он проиграл конкуренцию Дзюбе в Зените - неспроста!), и Энджуке не справляется.. Кем играть, кем бороться - против такого супернападения, которое есть у Спартака!?
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real1806
1619362050
Ну вот мои слова тому подтверждение! Васина в пердив!
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житель СПб
1619362144
Только написал про нападение Спартака - и Ларсен красивейший гол забивает, который сделал сам, собрав вокруг себя 5 игроков ЦСКА!? Если 5 человек на справляется с одним нападающим Спартака - то вообще, о чем речь? От разгрома спасет только Игорь - если сможет... А Спартаковцы - молодцы!
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