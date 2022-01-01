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«Крылья Советов» намерены сохранить спартаковцев Глушенкова и Гапонова

«Крылья Советов» заинтересованы в продолжении сотрудничества с игроками «Спартака» Максимом Глушенковым и Ильей Гапоновым.

Самарский клуб хочет выкупить Гапонова и продлить аренду Глушенкова до конца сезона-2022/23.

Пока стороны не вступали в переговоры по поводу возможных трансферов.

  • Гапонов провел за «Крылья» 4 матча и сделал 1 ассист.
  • Глушенков в этом сезоне забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи в 26 играх.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 16:27
Комментарии2
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    Рейтинг: +2479

    acor94 2 минуты назад

    Глушенков, на сколько я понял с Осинкиным Чертаново поднимал, так что вполне возможно, что захочет остаться со своим тренером.

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    Рейтинг: +9722

    "supermax" 1 час назад

    Если все иностранцы разбегутся, то думаю вряд-ли будут такие трансферы

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