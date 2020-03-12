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    «Спартак» объявил о продлении контракта с Гапоновым и Оганесяном

    «Спартак» заключил новые контракты с защитником Ильей Гапоновым и хавбеком Степаном Оганесяном.

    Теперь соглашения обоих футболистов с московским клубом рассчитаны до лета 2024 года.

    • Гапонов перешел в «Спартак» летом 2018 года, сыграл за основную команду шесть матчей.
    • Оганесян стал игроком столичного клуба в феврале 2019 года, пока выступал только за дублирующий состав.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    12.03.2020 18:29
    Комментарии5
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      Рейтинг: 0

      diana.khisamova 1 час назад

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      0
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    • ...
      Рейтинг: +22007

      oyabun 4 часа назад

      Продлили - ставьте Гапонова в защиту вместо Кутепова. Сколько можно терпеть его привозы?!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2902

      Литейный4 5 часов назад

      Это что за лузеры? Свиньи проиграли 10 матчей. Больше только Тамбов и Крылья. Защита у аутсайдеров луШая. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +2237

      Борат 6 часов назад

      Они помогут хрякам закрепиться в пердиве на долгие годы !!! Гыгы

      2
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      Рейтинг: +209

      rammax fcsm > Борат 1 час назад

      Утреннее Солнышко глянуло в окно..
      По е б л у бората размазано говно...
      он ощупал губки - треснули они..
      Нелегко всю ночь обсасывать х у и....

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