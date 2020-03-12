«Спартак» объявил о продлении контракта с Гапоновым и Оганесяном

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«Спартак» заключил новые контракты с защитником Ильей Гапоновым и хавбеком Степаном Оганесяном.
Теперь соглашения обоих футболистов с московским клубом рассчитаны до лета 2024 года.
- Гапонов перешел в «Спартак» летом 2018 года, сыграл за основную команду шесть матчей.
- Оганесян стал игроком столичного клуба в феврале 2019 года, пока выступал только за дублирующий состав.