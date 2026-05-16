Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Илья Гапонов - статистика

Сокол
25 октября 1997 (28)
#95 | Защитник
185 см | 75 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
10
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Волга
0 : 3
16.05.2026
Факел
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Факел
0 : 0
08.05.2026
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Факел
2 : 0
03.05.2026
Енисей
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Торпедо
2 : 2
27.04.2026
Факел
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Факел
2 : 2
22.04.2026
Шинник
1' - 75'
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Чайка
2 : 0
18.04.2026
Факел
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Факел
1 : 3
13.04.2026
Родина
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 2
05.04.2026
Факел
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Нефтехимик
0 : 2
01.04.2026
Факел
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Факел
0 : 0
28.03.2026
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
Ротор
1 : 0
20.03.2026
Факел
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Факел
0 : 0
14.03.2026
Черноморец
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Факел
1 : 0
27.02.2026
Урал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Факел
2 : 0
30.11.2025
Челябинск
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Уфа
0 : 4
23.11.2025
Факел
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сокол
0 : 1
16.11.2025
Факел
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Факел
3 : 2
10.11.2025
Спартак К
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Факел
2 : 0
03.11.2025
Торпедо
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
26.10.2025
Факел
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Факел
4 : 0
20.10.2025
Ротор
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Шинник
0 : 1
11.10.2025
Факел
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Факел
2 : 1
04.10.2025
Волга
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Факел
0 : 0
28.09.2025
Чайка
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Енисей
1 : 1
20.09.2025
Факел
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Челябинск
1 : 1
04.09.2025
Факел
1' - 82'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Урал
2 : 0
31.08.2025
Факел
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Факел
1 : 0
24.08.2025
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Черноморец
0 : 1
17.08.2025
Факел
65' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
КАМАЗ
1 : 2
11.08.2025
Факел
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Факел
1 : 0
03.08.2025
Сокол
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Факел
1 : 0
27.07.2025
Уфа
1' - 90'
80'
60'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Спартак К
0 : 1
20.07.2025
Факел
1' - 90'
Главные новости
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
23:25
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
22:38
1
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
3
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
1
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+