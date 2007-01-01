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    Гапонов: «После матча с «Уфой» Федун хотел нас убить»

    Защитник «Спартака» Илья Гапонов рассказал о своих впечатлениях от матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0) и реакции владельца клуба Леонида Федуна на поражение от «Уфы» неделю назад.

    «Знал, что буду играть, но ночью спал хорошо. Было, конечно, небольшое волнение, но всe хорошо. Тедеско объявляет состав в раздевалке, но я знал, что у Паши Маслова проблемы. Мы это не афишировали. Но Тедеско сказал: «Выходи спокойно играть, у тебя всe получится».

    Что касается судейских моментов, я их до сих пор не смотрел. Да и не обсуждаю это.

    Не знаю, самый ли слабый этот ЦСКА. Я с ними первый раз играл. У нас было два поражения, у них, так что два раненых зверя встретились. И тут, видимо, у кого как пойдeт, у нас вот пошло.

    Не буду говорить, что нам объявил Федун в раздевалке. После матча с «Уфой», скажем так, он хотел нас убить.

    Свою игру я не буду оценивать, это сделают эксперты. А общие эмоции после матча отмечу фразой Ромы Зобнина: «Мы счастливы».

    Чтобы нам стать чемпионами, нужно работать, выходить на каждую игру, выкладываться на 100 процентов, и всe будет. Чтобы мне закрепиться в основе, нужно делать то же самое», – сказал Гапонов.

    • В 26-м туре РПЛ «Уфа» в Москве разгромила «Спартак» со счетом 3:0.
    • Это произошло в день рождения столичного клуба, которому в тот день исполнилось 99 лет.

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    Источник: «Чемпионат»

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