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    Агент Гапонова: «Спартак» купил Илью за 50 тысяч евро, а он переживал, что это дорого»

    Агент защитника «Спартака» Ильи Гапонова Станислав Станиславский рассказал, что игрок очень переживал из-за суммы, которую москвичи заплатили за его переход «Строгино» летом 2018 года.

    «Спартак» купил Гапонова за 50 тысяч евро, а Илья переживал, что это дорого.

    Я его успокоил: «Не переживай, хороший футболист должен стоить денег. И ты стоишь сейчас как подержанный «Кайен» в не очень хорошем состоянии», – сказал Станиславский.

    • Гапонов дебютировал в основном составе «Спартака» 25 апреля этого года в матче 25-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:3).
    • Всего в прошлом сезоне 21-летний футболист провел за московскую команду пять игр.

    Защитник «Спартака» Гапонов: «Практически разочаровался в себе, когда получили третий гол от «Арсенала»

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3756

      Спартач80 21 минуту назад

      Главное чтобы не задурили голову деньгами.

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