Агент Гапонова: «Спартак» купил Илью за 50 тысяч евро, а он переживал, что это дорого»

Агент защитника «Спартака» Ильи Гапонова Станислав Станиславский рассказал, что игрок очень переживал из-за суммы, которую москвичи заплатили за его переход «Строгино» летом 2018 года.

«Спартак» купил Гапонова за 50 тысяч евро, а Илья переживал, что это дорого.

Я его успокоил: «Не переживай, хороший футболист должен стоить денег. И ты стоишь сейчас как подержанный «Кайен» в не очень хорошем состоянии», – сказал Станиславский.

Гапонов дебютировал в основном составе «Спартака» 25 апреля этого года в матче 25-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:3).

Всего в прошлом сезоне 21-летний футболист провел за московскую команду пять игр.

Защитник «Спартака» Гапонов: «Практически разочаровался в себе, когда получили третий гол от «Арсенала»