Защитник «Спартака» Гапонов: «Практически разочаровался в себе, когда получили третий гол от «Арсенала»

Защитник «Спартака» Илья Гапонов рассказал об ощущениях в своем дебютном матче за основную команду москвичей. Впервые 21-летний игрок вышел на поле в составе «Спартака» во встрече 25-го тура РПЛ-2018/19 с тульским «Арсеналом» (0:3).

«Все оказалось сложнее, чем я представлял. Во-первых, на поле по-другому ощущается внимание болельщиков. На скамейке намного спокойнее: знаешь ведь, что не будешь играть. Во-вторых, скорости совсем другие: я хочу отдать пас, а соперник уже в этом месте. До сих пор перед глазами, как Мирзов читал игру и опережал. Поэтому длинные пасы пока не делаю. Понял, что лучше от простого к сложному, больше пока не рискую.

О чем подумал, когда «Спартак» быстро пропустил три гола? Что-то в духе: «Да уж, хороший дебют». Когда получили третий, практически в себе разочаровался. Ко мне есть вопросы во втором голе, много раз его пересматривал. Когда разбирали эпизод с Олегом Георгиевичем (Кононовым), он сказал, что надо было не ждать прострела, а сближаться с игроком. Я в тот момент мыслил так: контролирую прострел, а Максименко – удар», – сказал Гапонов.

В прошлом сезоне Гапонов провел за «Спартак» пять матчей. Также в его активе 27 игр и два гола в составе «Спартака-2».

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