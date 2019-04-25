Гапонов – о разгроме от «Арсенала»: «Так получилось»

А в конце месяца свою рожу в окошко кассы просовуют, а ему дулю и говоря, в этом месяце денег не бедет: "Так получилось"
Защитник «Спартака» Илья Гапонов оценил результат матча 25 тура РПЛ против «Арсенала» (0:3). Для футболиста это был дебютный поединок в чемпионате России.
– Это – футбол. Здесь бывают победы и поражения. Все старались, всех хотели победить, никто не был равнодушным. Так получилось...
– Вы выходите, первый тайм, 0:3. У болельщиков шок. Что было в раздевалке?
– Да мы тоже были не в восторге. Мы хотели выйти и поменять все в свою сторону. Но, видимо, что-то не получилось. Никто не собирается вешать носа.
- 21-летний Гапонов – уроженец Орла.
- Защитник – воспитанник московского клуба «Строгино».
- «Спартак» в таблице идет пятым.
Все ругают «Спартак». Но посмотрите, как хорош новый «Арсенал»!