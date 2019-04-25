Гапонов – о разгроме от «Арсенала»: «Так получилось»

Защитник «Спартака» Илья Гапонов оценил результат матча 25 тура РПЛ против «Арсенала» (0:3). Для футболиста это был дебютный поединок в чемпионате России.

– Это – футбол. Здесь бывают победы и поражения. Все старались, всех хотели победить, никто не был равнодушным. Так получилось...

– Вы выходите, первый тайм, 0:3. У болельщиков шок. Что было в раздевалке?

– Да мы тоже были не в восторге. Мы хотели выйти и поменять все в свою сторону. Но, видимо, что-то не получилось. Никто не собирается вешать носа.

21-летний Гапонов – уроженец Орла.

Защитник – воспитанник московского клуба «Строгино».

«Спартак» в таблице идет пятым.

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