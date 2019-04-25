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    Гапонов – о разгроме от «Арсенала»: «Так получилось»

    Защитник «Спартака» Илья Гапонов оценил результат матча 25 тура РПЛ против «Арсенала» (0:3). Для футболиста это был дебютный поединок в чемпионате России.

    – Это – футбол. Здесь бывают победы и поражения. Все старались, всех хотели победить, никто не был равнодушным. Так получилось...

    – Вы выходите, первый тайм, 0:3. У болельщиков шок. Что было в раздевалке?

    – Да мы тоже были не в восторге. Мы хотели выйти и поменять все в свою сторону. Но, видимо, что-то не получилось. Никто не собирается вешать носа.

    • 21-летний Гапонов – уроженец Орла.
    • Защитник – воспитанник московского клуба «Строгино».
    • «Спартак» в таблице идет пятым.

    Все ругают «Спартак». Но посмотрите, как хорош новый «Арсенал»!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.04.2019 23:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2347

      Yev 11 минут назад

      А в конце месяца свою рожу в окошко кассы просовуют, а ему дулю и говоря, в этом месяце денег не бедет: "Так получилось"

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      Рейтинг: +5424

      Eddyson 21 минуту назад

      Ну а чего его вешать? Как там у "классика": "упакованы деньгами "по самые не могу"©

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