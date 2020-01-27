Гапонов: «У Жиго позаимствовал бы игру головой, у Джикии – подбор»

Защитник «Спартака» Илья Гапонов поделился впечатлениями от первого зимнего сбора своей команды, а также рассказал, какие игровые качества он бы позаимствовал у более опытных одноклубников.

«Наблюдаю за старшими товарищами, набираюсь опыта. У Жиго позаимствовал бы игру головой, у Джикии – подбор. Пытаюсь прогрессировать, чтобы с ними конкурировать. Прислушиваюсь к советам.

Чувствую: по сравнению с прошлыми сборами прибавилось уверенности. Раньше, бывало, робел в такой компании. Теперь прошло», – сказал 22-летний футболист.