Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гапонов: «У Жиго позаимствовал бы игру головой, у Джикии – подбор»

Гапонов: «У Жиго позаимствовал бы игру головой, у Джикии – подбор»

27 января 2020, 10:20
4

Защитник «Спартака» Илья Гапонов поделился впечатлениями от первого зимнего сбора своей команды, а также рассказал, какие игровые качества он бы позаимствовал у более опытных одноклубников.

«Наблюдаю за старшими товарищами, набираюсь опыта. У Жиго позаимствовал бы игру головой, у Джикии – подбор. Пытаюсь прогрессировать, чтобы с ними конкурировать. Прислушиваюсь к советам.

Чувствую: по сравнению с прошлыми сборами прибавилось уверенности. Раньше, бывало, робел в такой компании. Теперь прошло», – сказал 22-летний футболист.

  • Гапонов перебрался в «Спартак» летом 2018 года из «Строгино».
  • За основную команду игрок дебютировал в апреле 2019 года.
  • В его активе шесть матчей без результативных действий.
  • Контракт центрбека с клубом истекает по окончании текущего сезона.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Гапонов Илья Жиго Самуэль
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Rus9I
1580115023
Н-да, в Европе ребята в 22 года уже трешки отгружают. А у нас опыта набираются....
Ответить
serppion
1580120972
От Кутепова бери технику автогола, от игрочишки (бывший, но спартаковец) возьми брехаловку.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+