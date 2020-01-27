Гапонов: «У Жиго позаимствовал бы игру головой, у Джикии – подбор»

Защитник «Спартака» Илья Гапонов поделился впечатлениями от первого зимнего сбора своей команды, а также рассказал, какие игровые качества он бы позаимствовал у более опытных одноклубников.
«Наблюдаю за старшими товарищами, набираюсь опыта. У Жиго позаимствовал бы игру головой, у Джикии – подбор. Пытаюсь прогрессировать, чтобы с ними конкурировать. Прислушиваюсь к советам.
Чувствую: по сравнению с прошлыми сборами прибавилось уверенности. Раньше, бывало, робел в такой компании. Теперь прошло», – сказал 22-летний футболист.
- Гапонов перебрался в «Спартак» летом 2018 года из «Строгино».
- За основную команду игрок дебютировал в апреле 2019 года.
- В его активе шесть матчей без результативных действий.
- Контракт центрбека с клубом истекает по окончании текущего сезона.
Источник: «Чемпионат»