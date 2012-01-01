Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Гапонов: «У Жиго позаимствовал бы игру головой, у Джикии – подбор»

    Защитник «Спартака» Илья Гапонов поделился впечатлениями от первого зимнего сбора своей команды, а также рассказал, какие игровые качества он бы позаимствовал у более опытных одноклубников.

    «Наблюдаю за старшими товарищами, набираюсь опыта. У Жиго позаимствовал бы игру головой, у Джикии – подбор. Пытаюсь прогрессировать, чтобы с ними конкурировать. Прислушиваюсь к советам.

    Чувствую: по сравнению с прошлыми сборами прибавилось уверенности. Раньше, бывало, робел в такой компании. Теперь прошло», – сказал 22-летний футболист.

    • Гапонов перебрался в «Спартак» летом 2018 года из «Строгино».
    • За основную команду игрок дебютировал в апреле 2019 года.
    • В его активе шесть матчей без результативных действий.
    • Контракт центрбека с клубом истекает по окончании текущего сезона.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:20
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2055

      Борат 17 минут назад

      а у жано - сильную правую руку !
      гы-гы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +559

      Rus9I 1 час назад

      Н-да, в Европе ребята в 22 года уже трешки отгружают. А у нас опыта набираются....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22743

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Не амбициозный парень - это плохо. Должен был сказать: я стараюсь тренироваться и скоро буду играть головой лучше Жиго и в отборе лучше Джикии.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75276
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru