Промес остался в запасе «Спартака» на матч с «Химками» в целях предосторожности. У него воспаление сухожилия

Пресс-служба «Спартака» назвала причину, по которой полузащитник москвичей Квинси Промес остался в запасе на матч 29-го тура РПЛ с «Химками». Также клуб объяснил, почему в заявку на игру не попали Илья Гапонов и Зелимхан Бакаев.

«Илья Гапонов получил повреждение связки голеностопного сустава в прошлом матче против «Арсенала». Зелимхан Бакаев также продолжает восстановление от травмы.

Квинси Промес остался в запасе в целях предосторожности – у него диагностировано воспаление сухожилия», – сообщается на официальном сайте «Спартака».