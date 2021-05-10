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    Промес остался в запасе «Спартака» на матч с «Химками» в целях предосторожности. У него воспаление сухожилия

    Пресс-служба «Спартака» назвала причину, по которой полузащитник москвичей Квинси Промес остался в запасе на матч 29-го тура РПЛ с «Химками». Также клуб объяснил, почему в заявку на игру не попали Илья Гапонов и Зелимхан Бакаев.

    «Илья Гапонов получил повреждение связки голеностопного сустава в прошлом матче против «Арсенала». Зелимхан Бакаев также продолжает восстановление от травмы.

    Квинси Промес остался в запасе в целях предосторожности – у него диагностировано воспаление сухожилия», – сообщается на официальном сайте «Спартака».

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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