Промес остался в запасе «Спартака» на матч с «Химками» в целях предосторожности. У него воспаление сухожилия

Пресс-служба «Спартака» назвала причину, по которой полузащитник москвичей Квинси Промес остался в запасе на матч 29-го тура РПЛ с «Химками». Также клуб объяснил, почему в заявку на игру не попали Илья Гапонов и Зелимхан Бакаев.
«Илья Гапонов получил повреждение связки голеностопного сустава в прошлом матче против «Арсенала». Зелимхан Бакаев также продолжает восстановление от травмы.
Квинси Промес остался в запасе в целях предосторожности – у него диагностировано воспаление сухожилия», – сообщается на официальном сайте «Спартака».
- Доменико Тедеско проведет последний домашний матч в качестве главного тренера «Спартака».
- «Спартак» в случае победы выйдет на втрое место в РПЛ и оторвется от «Локомотива» на 3 очка.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.Начало – в 19:00 по московскому времени.
Источник: официальный сайт «Спартака»