Гогличидзе, Шатов, Бикфалви – в старте «Урала» на матч с «Крыльями Советов»; Гапонов, Бейл, Глушенков выйдут у самарцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ между «Уралом» и «Крыльями Советов».

«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Колесниченко, Шатов, Магомадов, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Евсеев, Поберeзкин, Мишкич, Железнов, Юшин, Агеев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Зиньковский, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гудков, Якуба, Липовой, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Соколов, Цыпченко.