«Ахмат» хочет подписать защитника. Клубу интересны Алип, Гапонов и Сорокин

«Ахмат» намерен усилить центр обороны до закрытия зимнего трансферного окна.
В шорт-лист грозненского клуба входят три защитника:
- Нуралы Алип («Кайрат», близок к аренде в «Зенит»);
- Илья Гапонов («Спартак»);
- Егор Сорокин («Краснодар»).
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