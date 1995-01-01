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    «Спартак» прервал переговоры с «Ахматом» по Гапонову («Матч ТВ»)

    Защитник «Спартака» Илья Гапонов не перейдет в «Ахмат».

    Московский клуб не готов зимой отпустить 24-летнего футболиста в другую команду.

    В шорт-листе «Ахмата» остался только Егор Сорокин из «Краснодара».

    • В этом сезоне Гапонов не провел ни одного матча за основу «Спартака».
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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