«Спартак» прервал переговоры с «Ахматом» по Гапонову («Матч ТВ»)

Защитник «Спартака» Илья Гапонов не перейдет в «Ахмат».
Московский клуб не готов зимой отпустить 24-летнего футболиста в другую команду.
В шорт-листе «Ахмата» остался только Егор Сорокин из «Краснодара».
- В этом сезоне Гапонов не провел ни одного матча за основу «Спартака».
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.
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