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  • Гапонов: «Каррера мне показался сильным мотиватором. Кононов – интеллигентный человек, но иногда мог наорать матом»

Гапонов: «Каррера мне показался сильным мотиватором. Кононов – интеллигентный человек, но иногда мог наорать матом»

23 января 2020, 14:56
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Защитник «Спартака» Илья Гапонов рассказал о тренерах, с которыми работал в московской команде.

«Каррера мне показался сильным мотиватором – перед играми прилично заряжал команду. Очень эмоционально толкал речи в раздевалке. Это, видимо, отличительная черта европейцев. Тедеско тоже эмоциональный. Про Рианчо не скажу – не тренировался у него. После ухода Карреры молодых к первой команде перестали подпускать.

Кононов – совсем другой по темпераменту. Сдержанный, интеллигентный человек, но иногда мог наорать. Даже матом. На моей памяти он «пихал» дважды. И оба раза – мне… За «косяки» на тренировках. Индивидуальные беседы Олег Георгиевич тоже практиковал – разжевывал тактические нюансы, указывал, какие качества нужно подтянуть», – сказал Гапонов.

  • Гапонов дебютировал в основном составе «Спартака» 25 апреля 2019 года в матче 25-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:3).
  • Всего в прошлом сезоне 21-летний футболист провел за московскую команду пять игр.
  • «Спартак» купил Гапонова за 50 тысяч евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Гапонов Илья Кононов Олег Каррера Массимо Тедеско Доменико
Комментарии (4)
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vka1970
1579787795
После ухода Карреры молодых к первой команде перестали подпускать............................... А кто то усирался тут на ветках, что Кононов ого-го.Надо же было быть такими слепыми чтобы изначально не понимать, что Кононова брали не для спортивных результатов, а совсем по другим причинам.И причины крылись не в футболе как таковом, а в возможности зарабатывать деньги на трансферах, что Массимо категорически не устраивало так как за спортивный результат отвечать ему, а не Измайловым.Итальянец Каррера оказался более честным человеком чем свои же отечественные функционеры.Наверно этим европеец от нас и отличается.Своей честностью.
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