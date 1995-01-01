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    Гапонов: «Каррера мне показался сильным мотиватором. Кононов – интеллигентный человек, но иногда мог наорать матом»

    Защитник «Спартака» Илья Гапонов рассказал о тренерах, с которыми работал в московской команде.

    «Каррера мне показался сильным мотиватором – перед играми прилично заряжал команду. Очень эмоционально толкал речи в раздевалке. Это, видимо, отличительная черта европейцев. Тедеско тоже эмоциональный. Про Рианчо не скажу – не тренировался у него. После ухода Карреры молодых к первой команде перестали подпускать.

    Кононов – совсем другой по темпераменту. Сдержанный, интеллигентный человек, но иногда мог наорать. Даже матом. На моей памяти он «пихал» дважды. И оба раза – мне… За «косяки» на тренировках. Индивидуальные беседы Олег Георгиевич тоже практиковал – разжевывал тактические нюансы, указывал, какие качества нужно подтянуть», – сказал Гапонов.

    • Гапонов дебютировал в основном составе «Спартака» 25 апреля 2019 года в матче 25-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:3).
    • Всего в прошлом сезоне 21-летний футболист провел за московскую команду пять игр.
    • «Спартак» купил Гапонова за 50 тысяч евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1979

      Борат 36 минут назад

      мотиватор каррера, а обмативировал его кононов !
      гыгы вот умора !!!

      0
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      Рейтинг: +761

      Hektor 84 > Борат 11 минут назад

      Про тебя сказано: " в России дураков на 100 лет припасено"!!!

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