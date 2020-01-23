Гапонов: «Каррера мне показался сильным мотиватором. Кононов – интеллигентный человек, но иногда мог наорать матом»

Защитник «Спартака» Илья Гапонов рассказал о тренерах, с которыми работал в московской команде.
«Каррера мне показался сильным мотиватором – перед играми прилично заряжал команду. Очень эмоционально толкал речи в раздевалке. Это, видимо, отличительная черта европейцев. Тедеско тоже эмоциональный. Про Рианчо не скажу – не тренировался у него. После ухода Карреры молодых к первой команде перестали подпускать.
Кононов – совсем другой по темпераменту. Сдержанный, интеллигентный человек, но иногда мог наорать. Даже матом. На моей памяти он «пихал» дважды. И оба раза – мне… За «косяки» на тренировках. Индивидуальные беседы Олег Георгиевич тоже практиковал – разжевывал тактические нюансы, указывал, какие качества нужно подтянуть», – сказал Гапонов.
- Гапонов дебютировал в основном составе «Спартака» 25 апреля 2019 года в матче 25-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:3).
- Всего в прошлом сезоне 21-летний футболист провел за московскую команду пять игр.
- «Спартак» купил Гапонова за 50 тысяч евро.
Источник: «Чемпионат»