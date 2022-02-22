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    Официально: Чернов перейдет в «Спартак» зимой, Гапонов – в «Крылья»

    «Спартак» объявил о трансфере защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова.

    Сегодня он будет заявлен для участия во второй части сезона и в ближайшее время присоединится к московской команде. 26-летний россиянин должен был перейти в «Спартак» летом, но трансфер состоялся уже сейчас.

    «Спартак» отдаст в «Крылья» защитника Илью Гапонова. Самарцы арендовали игрока до конца сезона с правом выкупа.

    • Чернов – воспитанник ЦСКА.
    • За «Крылья» он выступал с июля 2019 года, провел 76 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
    • Гапонов провел 6 матчей в ФНЛ в этом сезоне.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    22.02.2022 15:47
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2134

      alefreddy 22 февраля 2022, 17:18

      хорошая сделка а змс наверное не востребован

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 22 февраля 2022, 16:53

      А что, Златана Кутеповича так никуда и не сплавили? Пичалька..
      А насчет Чернова - Добро пожаловать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 22 февраля 2022, 15:57

      Главное теперь голы нам не дарить, как это делал воспитанник ЦСКА Джанаев))

      0
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