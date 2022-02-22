Официально: Чернов перейдет в «Спартак» зимой, Гапонов – в «Крылья»

хорошая сделка а змс наверное не востребован
«Спартак» объявил о трансфере защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова.
Сегодня он будет заявлен для участия во второй части сезона и в ближайшее время присоединится к московской команде. 26-летний россиянин должен был перейти в «Спартак» летом, но трансфер состоялся уже сейчас.
«Спартак» отдаст в «Крылья» защитника Илью Гапонова. Самарцы арендовали игрока до конца сезона с правом выкупа.
- Чернов – воспитанник ЦСКА.
- За «Крылья» он выступал с июля 2019 года, провел 76 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
- Гапонов провел 6 матчей в ФНЛ в этом сезоне.