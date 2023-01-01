Селихов, Мозес, Игнатов – в старте «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»; Гапонов, Глушенков, Зиньковский выйдут у самарцев

Пусть даже увеличили количество команд, но нужно все равно победить. Любым составом! Вперёд, Спартак, к победе!
Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».
«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Мозес, Мартинс, Зобнин, Хлусевич, Игнатов, Бакаев, Соболев.
Запасные: Максименко, Свинов, Рассказов, Кофрие, Денисов, Пруцев, Маркитесов, Классен, Николсон, Шитов, Промес.
«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Зиньковский, Витюгов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гудков, Барач, Липовой, Смирнов, Пиняев, Соколов, Цыпченко.
- Матч начнется в 14:00 по Москве.
Игра: назовите 50 клубов за 5 минут