Селихов, Мозес, Игнатов – в старте «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»; Гапонов, Глушенков, Зиньковский выйдут у самарцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Мозес, Мартинс, Зобнин, Хлусевич, Игнатов, Бакаев, Соболев.

Запасные: Максименко, Свинов, Рассказов, Кофрие, Денисов, Пруцев, Маркитесов, Классен, Николсон, Шитов, Промес.

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Зиньковский, Витюгов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гудков, Барач, Липовой, Смирнов, Пиняев, Соколов, Цыпченко.

Матч начнется в 14:00 по Москве.

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