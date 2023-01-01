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Селихов, Мозес, Игнатов – в старте «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»; Гапонов, Глушенков, Зиньковский выйдут у самарцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Мозес, Мартинс, Зобнин, Хлусевич, Игнатов, Бакаев, Соболев.

Запасные: Максименко, Свинов, Рассказов, Кофрие, Денисов, Пруцев, Маркитесов, Классен, Николсон, Шитов, Промес.

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Зиньковский, Витюгов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гудков, Барач, Липовой, Смирнов, Пиняев, Соколов, Цыпченко.

  • Матч начнется в 14:00 по Москве.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: РПЛ

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Сегодня, 12:53
Комментарии6
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    Рейтинг: +13317

    Fusballer 2 часа назад

    Пусть даже увеличили количество команд, но нужно все равно победить. Любым составом! Вперёд, Спартак, к победе!

    1
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  • ...
    Рейтинг: +4733

    ySS 2 часа назад

    Результат неважен, хотелось бы увидеть Свинова, да и Классена можно бы наигрывать.
    Хлусевичу придётся несладко.

    1
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  • ...
    Рейтинг: +6880

    BarStep 2 часа назад

    С позиции удовлетворения от вчерашнего вечера,
    пожелаюка я, красивой и безоговорочной победы сегодня Спартаку Москва..

    2
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    Рейтинг: +7224

    R_a_i_n > BarStep 2 часа назад

    ***, после таких слов пойду-ка полтораху разливного куплю. Какое там щас в моде?

    2
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    ...
    Рейтинг: +6880

    BarStep > R_a_i_n 16 минут назад

    Kentucky Brunch Brand Stout

    0
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    Рейтинг: +7224

    R_a_i_n > BarStep 14 минут назад

    уже пью Лётное, местного производства.

    0
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