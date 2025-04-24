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  • Булатов возмущен трансфером «Спартака»: «Очевидная ошибка»

Булатов возмущен трансфером «Спартака»: «Очевидная ошибка»

Сегодня, 12:35
4

Бывший спартаковец Виктор Булатов оценил зимнего новичка команды Ливая Гарсию.

– Ливай Гарсия провел за «Спартак» уже 9 матчей во всех турнирах, но у него до сих пор ноль результативных действий. Вам понятно, почему за него было заплачено столько денег?

– Я думаю, вопросы бы к нему были, даже если бы «Спартак» заплатил 2 миллиона евро. Ну а за 20 миллионов футболист должен делать разницу. Гарсия, мягко говоря, не впечатляет – ни движением, ни качеством, ни исполнением. Даже не знаю, за какое качество зацепиться, чтобы сказать, что в каком-то компоненте он приносит помощь «Спартаку». На сегодняшний день его трансфер – это очевидная ошибка.

Тот же Угальде, как только приехал и не забивал, хотя бы демонстрировал потенциал и компоненты, в которых он приносил пользу – движение, прессинг, объем выполянемый работы. У Гарсии же нет ничего.

  • Гарсия перешел в «Спартак» зимой из АЕКа за 18,7 млн евро.
  • Он провел за команду 9 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
  • 26 апреля «Спартак» примет ЦСКА.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Киров Гарсия Ливай Булатов Виктор
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Комментарии (4)
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lejnin
1745488861
Виктор, по всей видимости, игры не смотрит...даже в последней игре первый гол был забит после отбора Гарсии. Да и в целом, статистика нулевая, но в старании ему не откажешь
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R_a_i_n
1745491965
Всё будет хорошо.
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alefreddy
1745495136
надо подождать с выводами должен себя проявить
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subbotaspartak
1745496172
Булатов возмущен.... круто, однако...
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