Булатов возмущен трансфером «Спартака»: «Очевидная ошибка»

Бывший спартаковец Виктор Булатов оценил зимнего новичка команды Ливая Гарсию.

– Ливай Гарсия провел за «Спартак» уже 9 матчей во всех турнирах, но у него до сих пор ноль результативных действий. Вам понятно, почему за него было заплачено столько денег?

– Я думаю, вопросы бы к нему были, даже если бы «Спартак» заплатил 2 миллиона евро. Ну а за 20 миллионов футболист должен делать разницу. Гарсия, мягко говоря, не впечатляет – ни движением, ни качеством, ни исполнением. Даже не знаю, за какое качество зацепиться, чтобы сказать, что в каком-то компоненте он приносит помощь «Спартаку». На сегодняшний день его трансфер – это очевидная ошибка.

Тот же Угальде, как только приехал и не забивал, хотя бы демонстрировал потенциал и компоненты, в которых он приносил пользу – движение, прессинг, объем выполянемый работы. У Гарсии же нет ничего.