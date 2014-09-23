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Виктор Булатов
Новости
Виктор Булатов - новости
Динамо Киров
Россия
22 января 1972 (54)
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Публикации
Экс-игрок «Спартака»: «Я бы не поставил на чемпионство «Зенита»
5 октября
Экс-игрок «Спартака» оценил, есть ли польза от Максименко для команды
4 октября
Экс-игрок «Спартака» назвал проблемы конкурентов «Краснодара» в борьбе за титул
4 октября
Известны все кандидаты на пост тренера «Енисея»
23 сентября
2
Батракова назвали игроком, который не дотягивает даже до турецкого уровня
23 сентября
14
Бывший тренер ЦСКА провел переговоры с московским клубом
21 мая
5
Булатов заявил, что Баринов переходит в ЦСКА из-за денег
11 января
3
«Спартаку» предложили игрока на замену Бонгонда
11 января
6
Булатов – об уходе Дивеева из ЦСКА: «Может, он копытом бьет от желания перейти в «Зенит»
11 января
1
«Енисей» определил 5 кандидатов на замену Тихонову
2025.12.15 09:32
Булатов возмущен трансфером «Спартака»: «Очевидная ошибка»
2025.04.24 12:35
5
Булатов заявил, что Соболев – потеря для «Спартака»
2024.11.25 14:14
7
3-кратный чемпион России в составе «Спартака» принес кировскому «Динамо» повышение в классе
2024.10.20 10:53
2
Булатов перечислил позиции, которые нужно усилить «Спартаку» для борьбы с «Зенитом»
2024.09.03 09:25
5
Булатов сказал, что помешало «Спартаку» бороться за топ-3 РПЛ
2024.05.09 23:31
3
Булатов раскритиковал бразильца из «Зенита»: «Ни скорости, ни азарта, ни агрессии»
2023.11.27 16:19
4
Фото
Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» возглавил кировское «Динамо»
2023.06.14 21:53
2
Фото
Игроки «Челябинска» стали донорами крови
2023.02.15 20:44
Булатов: «Спартак» был игрушкой для Федуна. Он лез в вопросы, в которых не имел квалификации»
2022.08.22 18:57
2
Экс-тренер «Спартака-2» Булатов: «Федун сказал: «Если вылетите во вторую лигу – ничего страшного. Через год вернетесь»
2020.01.13 14:25
2
«Матч ТВ»: Булатов покинул пост главного тренера «Спартака-2»
2020.01.10 19:17
2
Совет директоров положительно оценил работу тренеров «Спартака-2» и «Спартака» (мол) Булатова и Лунина
2019.06.09 14:58
2
Конов: «Кононов продолжит тренировать «Спартак»
2019.05.28 16:09
25
«Чемпионат»: Шалимов может сменить Булатова в «Спартаке-2»
2019.04.16 12:55
6
Красножан, Булатов или Газзаев могут сменить Непомнящего в «Балтике»
2018.09.13 06:51
2
Булатов: «Трое игроков «Спартака-2» готовы заменить Жиго в основной команде»
2018.09.03 14:20
11
Булатов возглавил «Спартак-2»
2018.06.01 18:42
4
«Матч ТВ»: главным тренером «Спартака-2» будет Булатов
2018.05.24 22:37
8
Булатов: «Печально, что из защитников кроме Игнашевича в сборную России вызвать некого»
2018.05.15 16:44
9
Булатов: «У ЦСКА наиболее предпочтительные шансы добраться до четвертьфинала Лиги Европы»
2018.02.26 08:52
17
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