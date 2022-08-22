Булатов: «Спартак» был игрушкой для Федуна. Он лез в вопросы, в которых не имел квалификации»

Бывший футболист «Спартака» и тренер «Спартака-2» Виктор Булатов высказался об уходе Леонида Федуна с поста президента столичного клуба.

– Как вы можете прокомментировать уход Федуна из «Спартака»?

– У меня двоякое впечатление. С одной стороны, я ему благодарен за доверие. Я полтора года проработал в «Спартаке-2» м получал удовольствие от своей работы. Я видел плоды своей работы, при мне многие футболисты выросли. Я чувствовал нужность этой команды.

Я благодарен Федуну за то, что он столько лет вкладывал свои деньги в «Спартак», построил долгожданный стадион. На протяжении многих лет он вкладывал в команду душу и эмоции. Получалось или не получалось, это другой вопрос, но он старался. Наверно, он думал, что разбирается и хотел как лучше.

С другой стороны, я чeтко видел и понимал, что человек имеет возможности, но непрофессионал в этом деле. Он пытался лезть в те вопросы, в решении которых он не имеет достаточно квалификации.

На мой взгляд, это одна из самых главных причин неудачных результатов «Спартака», начиная с 2004 года. С такими возможностями «Спартак» должен из тройки не выходить: занимать первое-второе, в крайнем случае третье место. За это время чемпионство раз пять-шесть можно точно было получить при грамотном управлении.

Можно сказать, Федун вручную управлял многими процессами, принимал кардинальные решения по трансферам и по тренерам. Это была своего рода игрушка для него и для его семьи. Надеюсь, что для результатов «Спартака» будет лучше, что Федун ушeл.

Если придут профессионалы, которые будут работать только на благо команды и на результат, делать грамотную селекцию и грамотно назначать тренеров, если будет выстроена структура клуба, например возродят «Спартак-2», то при таком стадионе, при таких возможностях при такой армии болельщиков, результаты должны прийти.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам