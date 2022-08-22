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    Булатов: «Спартак» был игрушкой для Федуна. Он лез в вопросы, в которых не имел квалификации»

    Бывший футболист «Спартака» и тренер «Спартака-2» Виктор Булатов высказался об уходе Леонида Федуна с поста президента столичного клуба.

    – Как вы можете прокомментировать уход Федуна из «Спартака»?

    – У меня двоякое впечатление. С одной стороны, я ему благодарен за доверие. Я полтора года проработал в «Спартаке-2» м получал удовольствие от своей работы. Я видел плоды своей работы, при мне многие футболисты выросли. Я чувствовал нужность этой команды.

    Я благодарен Федуну за то, что он столько лет вкладывал свои деньги в «Спартак», построил долгожданный стадион. На протяжении многих лет он вкладывал в команду душу и эмоции. Получалось или не получалось, это другой вопрос, но он старался. Наверно, он думал, что разбирается и хотел как лучше.

    С другой стороны, я чeтко видел и понимал, что человек имеет возможности, но непрофессионал в этом деле. Он пытался лезть в те вопросы, в решении которых он не имеет достаточно квалификации.

    На мой взгляд, это одна из самых главных причин неудачных результатов «Спартака», начиная с 2004 года. С такими возможностями «Спартак» должен из тройки не выходить: занимать первое-второе, в крайнем случае третье место. За это время чемпионство раз пять-шесть можно точно было получить при грамотном управлении.

    Можно сказать, Федун вручную управлял многими процессами, принимал кардинальные решения по трансферам и по тренерам. Это была своего рода игрушка для него и для его семьи. Надеюсь, что для результатов «Спартака» будет лучше, что Федун ушeл.

    Если придут профессионалы, которые будут работать только на благо команды и на результат, делать грамотную селекцию и грамотно назначать тренеров, если будет выстроена структура клуба, например возродят «Спартак-2», то при таком стадионе, при таких возможностях при такой армии болельщиков, результаты должны прийти.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      laulatew 23 минуты назад


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      0
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      Рейтинг: +11443

      Алексей З 40 минут назад

      Что может сказать "обиженный" ?

      0
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      Рейтинг: +2595

      yorgenbarenz 53 минуты назад

      Очень верно сказал.Но,мягко....

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