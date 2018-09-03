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  • Булатов: «Трое игроков «Спартака-2» готовы заменить Жиго в основной команде»

Булатов: «Трое игроков «Спартака-2» готовы заменить Жиго в основной команде»

3 сентября 2018, 14:20
11

Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов рассказал, кто из его футболистов мог бы заменить защитника Самуэля Жиго в основной команде.

Француз получил разрыв крестообразной связки колена в матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» и выбыл на длительный срок.

«Кто из моей команды может «Спартаку» помочь в связи с травмой Жиго? В такой ситуации Каррера будет решать. Мне не хочется комментировать дела в основной команде. Кого выделю из моих защитников? В принципе из тройки МаминЛихачевГапонов все имеют равные шансы помочь основной команде. Думаю, они готовы.

Были ли консультации с Каррерой по этому вопросу? Пока нет, никто из тренерского штаба «Спартака» не консультировался со мной. Так как у нас сквозная заявка на чемпионат, то теоретически это возможно. Кто-то может присоединится к основной команде из-за травмы Жиго. Кто больше готов из этой тройки в основную команду? Я не буду это говорить», – рассказал Булатов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Спартак-2 Лихачев Александр Мамин Артем Гапонов Илья Жиго Самуэль Булатов Виктор
Комментарии (11)
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piligrim1986
1535977591
хорошо бы
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1535978059
Каррера всё равно найдёт у него особенное чутьё к защите Хорошо бы ещё одного нашего как Рассказов найти
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ivanthebest
1535978998
Это конечно хорошо, что есть ребята молодые, но по-хорошему нужно кого-то дозаявить из более опытных игроков, т.к. предстоит борьба и в еврокубках, а молодым после ФНЛ будет очень тяжело. РПЛ, по идее, должны разрешить Спартаку на сезон дозаявить любого игрока извне из-за серьёзной травмы игрока основного состава.
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BANNIKOV1970
1535979079
надо бы в каждую линию подтянуть по одному молодому,было бы неплохо
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Мары
1535979440
На замену конечно было бы не плохо.Плохо, что выходить на замену, да ещё и не обстрелянному, дело труба.Надо в матчах с аутсайдерами и на кубок обкатывать.Сходу в центр у нас вон Кутепов одно время вышел и сколько шишек насобирал пока не научился.Да и чувство такое, что ещё пока не доучился Илюша.Хотя и школу хорошую прошёл.
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Decorhome
1535981828
Хорошо есть резервы
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OfaZavr
1535993237
можно попробовать, тем более пример Рассказова вдохновляет.
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VVM1964
1536003266
Эх , если бы было так просто .
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zigbert
1536054028
Таким игрокам найти замену будет трудно.
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bzfar
1536243741
Если есть действительно достойные надо брать. Когда-то же надо себя проявлять на более высоком уровне
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