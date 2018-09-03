Булатов: «Трое игроков «Спартака-2» готовы заменить Жиго в основной команде»

Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов рассказал, кто из его футболистов мог бы заменить защитника Самуэля Жиго в основной команде.

Француз получил разрыв крестообразной связки колена в матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» и выбыл на длительный срок.

«Кто из моей команды может «Спартаку» помочь в связи с травмой Жиго? В такой ситуации Каррера будет решать. Мне не хочется комментировать дела в основной команде. Кого выделю из моих защитников? В принципе из тройки Мамин – Лихачев – Гапонов все имеют равные шансы помочь основной команде. Думаю, они готовы.

Были ли консультации с Каррерой по этому вопросу? Пока нет, никто из тренерского штаба «Спартака» не консультировался со мной. Так как у нас сквозная заявка на чемпионат, то теоретически это возможно. Кто-то может присоединится к основной команде из-за травмы Жиго. Кто больше готов из этой тройки в основную команду? Я не буду это говорить», – рассказал Булатов.