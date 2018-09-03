Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Булатов: «Трое игроков «Спартака-2» готовы заменить Жиго в основной команде»

    Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов рассказал, кто из его футболистов мог бы заменить защитника Самуэля Жиго в основной команде.

    Француз получил разрыв крестообразной связки колена в матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» и выбыл на длительный срок.

    «Кто из моей команды может «Спартаку» помочь в связи с травмой Жиго? В такой ситуации Каррера будет решать. Мне не хочется комментировать дела в основной команде. Кого выделю из моих защитников? В принципе из тройки МаминЛихачевГапонов все имеют равные шансы помочь основной команде. Думаю, они готовы.

    Были ли консультации с Каррерой по этому вопросу? Пока нет, никто из тренерского штаба «Спартака» не консультировался со мной. Так как у нас сквозная заявка на чемпионат, то теоретически это возможно. Кто-то может присоединится к основной команде из-за травмы Жиго. Кто больше готов из этой тройки в основную команду? Я не буду это говорить», – рассказал Булатов.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2018 14:20
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 6 сентября 2018, 17:22

      Если есть действительно достойные надо брать. Когда-то же надо себя проявлять на более высоком уровне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      movie 5 сентября 2018, 19:49

      не заменить, а подменить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 12:40

      Таким игрокам найти замену будет трудно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2018, 19:47

      можно попробовать, тем более пример Рассказова вдохновляет.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 3 сентября 2018, 16:37

      Хорошо есть резервы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 3 сентября 2018, 15:57

      На замену конечно было бы не плохо.Плохо, что выходить на замену, да ещё и не обстрелянному, дело труба.Надо в матчах с аутсайдерами и на кубок обкатывать.Сходу в центр у нас вон Кутепов одно время вышел и сколько шишек насобирал пока не научился.Да и чувство такое, что ещё пока не доучился Илюша.Хотя и школу хорошую прошёл.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 3 сентября 2018, 15:51

      надо бы в каждую линию подтянуть по одному молодому,было бы неплохо

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 сентября 2018, 15:49

      Это конечно хорошо, что есть ребята молодые, но по-хорошему нужно кого-то дозаявить из более опытных игроков, т.к. предстоит борьба и в еврокубках, а молодым после ФНЛ будет очень тяжело. РПЛ, по идее, должны разрешить Спартаку на сезон дозаявить любого игрока извне из-за серьёзной травмы игрока основного состава.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 сентября 2018, 15:34

      Каррера всё равно найдёт у него особенное чутьё к защите Хорошо бы ещё одного нашего как Рассказов найти

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 3 сентября 2018, 15:26

      хорошо бы

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11