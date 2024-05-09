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    • Булатов сказал, что помешало «Спартаку» бороться за топ-3 РПЛ

    Булатов сказал, что помешало «Спартаку» бороться за топ-3 РПЛ

    Бывший футболист «Спартака» и сборной России Виктор Булатов считает, что московская команда провалила сезон РПЛ из-за поздней смены тренера.

    • Клуб 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.
    • Обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович.
    • При нем «Спартак» одержал три победы и трижды сыграл вничью.

    «Соглашусь с болельщиками, Абаскаля надо было раньше убирать, затянули с этой отставкой. Тем более, смена тренера пошла на пользу.

    «Спартак» воскрес, эмоции появились, химия какая-то, игра, желание футболистов, результаты.

    Если бы убрали Абаскаля раньше, думаю, что на тройку у «Спартака» бы были большие шансы», – заявил Булатов.

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    Источник: Metaratings

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    09.05.2024 23:31
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    Комментарии (5)
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    WE ARE FOR PETER
    1715287643
    Какие эмоции мы видели с пари,скис спам в очередной раз
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    VVM1964
    1715298342
    Стратегическая ошибка руководства Спартака - если убирать Абаскаля, значит надо было в зимний перерыв, а уж если оставили, то оказать ему ТАКУЮ поддержку, что бы у ВСЕХ не было даже мысли ни на слив результата в матче, ни сомнения, ни критики в его адрес !!! - 100 % бронза была бы наша, а судя по результатам Зенита и Краснодара ...- да не - только ежели серебро !!! )
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    alefreddy
    1715322056
    это и так понятно что время ушло
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    Алексей З
    1715325761
    Вы посмотрите на результаты Спартака в играх с аутсайдерами. Факел - 2 поражения НН - 2 ничьи Сочи - поражение Урал - поражение , ничья Это просто пздец !!! Тут не только с Абаскаля надо спрашивать , но и с тех кто на поле это позволил.
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