Булатов сказал, что помешало «Спартаку» бороться за топ-3 РПЛ

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Виктор Булатов считает, что московская команда провалила сезон РПЛ из-за поздней смены тренера.

Клуб 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.

Обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович.

При нем «Спартак» одержал три победы и трижды сыграл вничью.

«Соглашусь с болельщиками, Абаскаля надо было раньше убирать, затянули с этой отставкой. Тем более, смена тренера пошла на пользу.

«Спартак» воскрес, эмоции появились, химия какая-то, игра, желание футболистов, результаты.

Если бы убрали Абаскаля раньше, думаю, что на тройку у «Спартака» бы были большие шансы», – заявил Булатов.