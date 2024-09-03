Булатов перечислил позиции, которые нужно усилить «Спартаку» для борьбы с «Зенитом»

Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов считает, что команде нужно усиливаться.

– Какие позиции в «Спартаке» требуют усиления?

– Нужен опорный полузащитник, хотя Наиль Умяров иногда выглядит неплохо.

– Глебов из «Ростова» подойдeт?

– Я досконально не изучал его уровень, но сейчас «Спартаку» нужен опорник уровня Фернандо или Барко. Нужен тот, кто сможет создавать моменты и помогать с креативом. Фернандо сейчас не помешал бы «Спартаку». Ещe не помешал бы крайний полузащитник, тот же Промес на голову сильнее Медины. «Спартаку» нужен футболист уровня Промеса. Тот, что умеет делать разницу. Ещe можно взять игрока, который выступает под нападающим. Кого-то вроде Глушенкова. Нужно несколько футболистов на эту позицию.

В «Зените» есть Глушенков, Вендел, Клаудиньо, раньше был Малком. То есть в «Зените» есть четыре-пять футболистов примерно одного уровня, в «Спартаке» пока такого нет. Нужен второй нападающий на замену Угальде. Бонгонда по темпу и ритму неплохо выглядит. Ещe нужен центральный защитник уровня Жиго в пару к Бабичу. Надо усилить четыре-пять позиций, чтобы реально претендовать на чемпионство и конкурировать с «Зенитом».