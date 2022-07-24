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    Виктор Булатов - статистика

    Тренер
    Имя Виктор
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Булатов
    Команда Челябинск
    Гражданство Россия
    Дата рождения 22 января 1972
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    02.04.2023 Носта 1 : 2 Челябинск Россия. Вторая лига. Группа 4, 18 тур
    09.04.2023 Челябинск 1 : 1 Урал-2 Россия. Вторая лига. Группа 4, 19 тур
    Статистика по турнирам
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