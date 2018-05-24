«Матч ТВ»: главным тренером «Спартака-2» будет Булатов

Московский «Спартак-2» определился с кандидатурой нового главного тренера. По информации источника, в ближайшее время красно-белые подпишут контракт с Виктором Булатовым.

Специалист сменит на посту Дмитрия Гунько, которому предложено возглавить академию московского клуба.

По итогам прошлого сезона ФНЛ «Спартак-2» финишировал в двух очках от зоны вылета.