«Матч ТВ»: главным тренером «Спартака-2» будет Булатов

наконец-то. Надеюсь, это будет последний пост Гунько в Спартаке на тренерском мостике. Я нормально к нему отношусь, но быть главным тренером - это не его.
Московский «Спартак-2» определился с кандидатурой нового главного тренера. По информации источника, в ближайшее время красно-белые подпишут контракт с Виктором Булатовым.
Специалист сменит на посту Дмитрия Гунько, которому предложено возглавить академию московского клуба.
По итогам прошлого сезона ФНЛ «Спартак-2» финишировал в двух очках от зоны вылета.