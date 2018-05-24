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    «Матч ТВ»: главным тренером «Спартака-2» будет Булатов

    Московский «Спартак-2» определился с кандидатурой нового главного тренера. По информации источника, в ближайшее время красно-белые подпишут контракт с Виктором Булатовым.

    Специалист сменит на посту Дмитрия Гунько, которому предложено возглавить академию московского клуба.

    По итогам прошлого сезона ФНЛ «Спартак-2» финишировал в двух очках от зоны вылета.

    Источник: Sportbox.ru

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    24.05.2018 22:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +208

      Александр Став 25 мая 2018, 14:34

      наконец-то. Надеюсь, это будет последний пост Гунько в Спартаке на тренерском мостике. Я нормально к нему отношусь, но быть главным тренером - это не его.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 11:18

      ну пусть попробует, а то этот сезон вообще провальный получился.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 25 мая 2018, 10:38

      Успехов и побед как раз этого не хватает команде.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 10:05

      Результаты Спартака2 надо улучшить.Удачи Виктору.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 мая 2018, 09:22

      Он умеет держать на прежнем уровне, ни лучше ни хуже...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 25 мая 2018, 07:16

      Не очень сильные результаты у Спартака-2. Надо прибавлять.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 24 мая 2018, 23:42

      Ну хоть не Тина Канделаки...

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 мая 2018, 23:27

      Отлично.
      Красно белая нить, не оборвалась.

      3
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