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    • Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» возглавил кировское «Динамо»

    Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» возглавил кировское «Динамо»

    Виктор Булатов возглавил «Динамо» из Кирова.

    «В прошлом году я обещал ветеранам нашего футбольного клуба, что «Динамо» вернется в большой спорт. На днях Российский футбольный союз выдал кировскому клубу лицензию. Теперь ему нужен сильный и опытный руководитель.

    Сегодня встретился с трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, бывшим игроком российской футбольной сборной Виктором Булатовым. Известный футболист станет главным тренером кировского «Динамо», контракт уже подписан.

    Обсудили пути развития футбола в регионе и планы команды. Уверен, что благодаря новому главному тренеру у «Динамо» появится хорошая возможность достойно проявить себя в предстоящем сезоне», – написал губернатор Кировской области Виктор Булатов.

    • В Кирове профессиональной команды не было с 2017 года.
    • Булатов трижды брал чемпионат России в составе «Спартака».
    • Последним местом работы тренера был «Челябинск».

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    Источник: телеграм-канал Александра Соколова

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    Сегодня, 21:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +368

      гууд 14 секунд назад

      Булатов и тренер и губернатор ? Или я не правильно прочитал ?

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