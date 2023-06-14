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  • Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» возглавил кировское «Динамо»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» возглавил кировское «Динамо»

14 июня 2023, 21:53
2

Виктор Булатов возглавил «Динамо» из Кирова.

«В прошлом году я обещал ветеранам нашего футбольного клуба, что «Динамо» вернется в большой спорт. На днях РФС выдал кировскому клубу лицензию. Теперь ему нужен сильный и опытный руководитель.

Сегодня встретился с трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, бывшим игроком российской футбольной сборной Виктором Булатовым. Известный футболист станет главным тренером кировского «Динамо», контракт уже подписан.

Обсудили пути развития футбола в регионе и планы команды. Уверен, что благодаря новому главному тренеру у «Динамо» появится хорошая возможность достойно проявить себя в предстоящем сезоне», – написал губернатор Кировской области Александр Соколов.

  • В Кирове профессиональной команды не было с 2017 года.
  • Булатов трижды брал чемпионат России в составе «Спартака».
  • Последним местом работы тренера был «Челябинск».

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Источник: телеграм-канал Александра Соколова
Россия. Вторая лига. Группа 4 Россия. Премьер-лига Динамо Киров Спартак Булатов Виктор
Комментарии (2)
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гууд
1686771767
Булатов и тренер и губернатор ? Или я не правильно прочитал ?
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