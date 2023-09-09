В РПЛ заканчивается трансферное окно. Клубы хорошо потрудились на рынке, но есть еще немного времени для поиска усилений. Мы в дайджесте фиксируем все трансферы клубов чемпионата России.

Примечание: все данные и ценники указаны по Transfermarkt в евро. Для удобства прописываем только трансферы на вход и выход, аренды, свободных агентов. Если футболист возвращается из аренды из одного клуба РПЛ в другой, то фиксируем его только как уходящего из первой команды.

Пришли: в. Гойло («Пари НН», 435 тыс.), п. Ду Кейрос («Коринтианс», Бразилия, св. агент), п. Мантуан («Коринтианс», Бразилия, выкуп), п. Педро («Коринтианс», Бразилия, 9 млн), п. Коваленко («Сочи», 2 млн), в. Адамов («Сочи», 1 млн евро), з. Фернандес («Интернасьонал», 365 тысяч), з. Эракович («Црвена Звезда», Сербия, 8 млн евро), п. Изидор («Локомотив», в аренду)

Ушли: п. Кузяев («Гавр», Франция, св. агент), п. Шамкин («Торпедо», 200 тысяч), в. Гойло («Сочи», в аренду), в. Одоевский («Волгарь», в аренду), п. Малком («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия, 60 млн), з. Адамов («Оренбург», в аренду).

ЦСКА (Москва)

Пришли: з. Мойзес («Интернасьонал», Бразилия, 2,3 млн), н. Давила («Леон», Мексика, 5 млн евро), з. Келлвен («Атлетико Паранаэнсе», Бразилия, 4,5 млн), п. Файзуллаев («Пахтакор», Узбекистан, 500 тыс).

Ушли: з. Щенников (св. агент), п. Сигурдссон («Блэкберн», Англия, в аренду), з. Конюхов («Акрон», в аренду), н. Шкурин («Сталь», Польша, в аренду), п. Медина («Спартак»), н. Яковлев («Химки», в аренду), п. Зайнутдинов («Бешикташ», Турция, 4,5 млн), п. Карраскаль («Динамо», 3,5 млн), н. Эджуке («Антверпен», Бельгия, св. агент), в. Боков («Чайка», в аренду).

Пришли: п. Медина (ЦСКА, 6 млн евро), п. Бонгонда («Кадис», Испания, 7 млн евро), з. Рябчук («Олимпиакос», Греция, 6 млн), з. Бабич («Альмерия», Испания, 5 млн).

Ушли: п. Оганесян («Оренбург», 500 тыс), п. Крал («Унион», Германия, в аренду), в. А. Шитов («Велес», св. агент), з. Рыбус («Рубин», св. агент), з. Кофрие («Клермон», Франция, 3,5 млн), н. Николсон («Клермон», Франция, в аренду), п. Бакалюк («Кубань», св. агент), з. Голосов («Арсенал», св. агент), з. Толстопятов («Пари НН», в аренду), п. В. Шитов («Тюмень», в аренду), н. Максимчук («Салют», в аренду), п. Зорин («Динамо», Беларусь, в аренду), п. Шильцов («Родина», в аренду), н. Бальде («Эспаньол», Испания, в аренду).

Пришли: п. Акбашев (св. агент), п. Столбов («Зенит», в аренду), п. Ионов («Краснодар», св. агент), з. Чернов («Краснодар», св. агент), п. Мохеби («Санта Клара», Португалия, 600 тысяч), з. Вахания («Зенит», св. агент).

Ушли: н. Полоз («Торпедо», св. агент), з. Сильянов («Локомотив», из аренды), в. Бабурин («Торпедо», 600 тыс), н. Альмквист («Лечче», Италия, в аренду), п. Селява (св. агент), п. Мельников («Алания», в аренду), п. Кнудсен («Орхус», Дания, в аренду), з. Котин («Шинник», в аренду), з. Хаджикадунич («Гамбург», Германия, аренда), з. Мухин («Волгарь», в аренду), з. Ковалев («Сатурн», св. агент), п. Фоьмер («Волгарь», св. агент), п. Хашимото («Уэска», Испания, св. агент), п. Норманн («Аль-Раед», Саудовская Аравия, св. агент), п. Саплинов (св. агент), н. Турищев («Родина», в аренду).

Пришли: з. Волков («Чайка», 100 тыс), з. Целикович («Тузла Сити», Босния, в аренду), п. Камилу («Лион», Франция, 800 тыс), п. Ковачев («Арда», Болгария, в аренду).

Ушли: п. Янку («Херманнштадт, Румыния, св. агент), з. Нижич (св. агент), н. Черняк («Актау», Казахстан, св. агент), п. Трошечкин («Пари НН», 300 тыс), н. Алсултанов («Волга» У, в аренду), з. Ибишев («Дружба», в аренду), п. Мосейчук («Кубань», в аренду), з. Кармаев («Чайка», св агент), н. Умаев (св. агент).

Пришли: з. Эктов («Оренбург», 800 тыс), з. Тормена («Брага», Португалия, 3 млн), з. Оласа («Вальядолид», Испания, 2 млн).

Ушли: п. Ионов («Ростов», св. агент), п. Якимов («Факел»), з. Литвинов («Сочи», 1 млн), з. Чернов («Ростов», св. агент), п. Манелов («Торпедо», 270 тыс), з. Исаенко («Химки», 55 тыс), з. Бородин («Торпедо», 700 тыс), п. Крыховяк («Абха», Саудовская Аравия, св. агент), п. Мацукатов («Арсенал», св. агент), н. Окоронкво («Арсенал», в аренду), н. Ндука («Арсенал», в аренду), з. Рамирес («Ференцварош», Венгрия, 2 млн евро), з. Сорокин («Рубин», св. агент), п. Сулейманов («Арис», Греция, в аренду).

Пришли: п. Мансилья («Расинг», Аргентина, 1,2 млн), п. Гюрлюк («Алтинорду», Турция, 1,2 млн), п. Муро («Химнасия», Аргентина, 1 млн), п. Оганесян («Спартак», 500 тыс), з. Сидоров («Кубань», св. агент), тр. Иржи Ярошик, з. Гогчилидзе («Урал», в аренду), н. Куэро («Индепендьенте», Эквадор, в аренду), з. Сидоров (св. агент)/

Ушли: п. Эктов («Краснодар», 800 тыс), п. Аюпов («Урал», св. агент), з. Стаматов («Пари НН», св. агент), п. Титков («Локомотив», из аренды), тр. Марцел Личка, п. Болотов («Тюмень», св. агент), н. Акоста («Лукеньо», св. агент, Парагвай), г. Гошев («Динамо» Мх, св. агент).

Пришли: з. Самошников (св. агент), н. Сарвели («Сочи», 1 млн).

Ушли: н. Кухта («Спарта», Чехия, 2,5 млн), з. Смольников (св. агент), з. Живоглядов («Пари НН», св. агент), н. Игнатьев («Сочи», св. агент), п. Камано (св. агент), з. Никитин (СКА-Хабаровск, в аренду), п. Бабкин («Крылья Советов»), п. Педриньо («Америка Минейро», Бразилия, в аренду), п. Петров («Нефтехимик», 30 тыс), в. Савин («Тюмень», св. агент), з. Едвай («Панатинаикос», Греция, в аренду), з. Конти («Колон», Аргентина, в аренду), п. Камано («Абха», Саудовская Аравия, св. агент), н. Раконьяц («ТСЦ Бачка Топола», Сербия, в аренду), з. Мампасси («Кортрейк», Бельгия, в аренду), п. Никитин («СКА-Хабаровск», в аренду), п. Изидор («Зенит», в аренду).

Пришли: тр. Марцел Личка («Оренбург»), п. Чавес («Пачука», Мексика, 6,5 млн), п. Карраскаль (ЦСКА, 3,5 млн), в. Кудравец («БАТЭ», Беларусь, 400 тыс).

Ушли: п. Москвичев (св. агент), п. Норманн («Ростов», из аренды, 31 августа), п. Моро («Болонья», Италия, 2 млн), п. Шиманьски («Фенербахче», Турция, 9,75 млн), п. Захарян («Реал Сосьедад», Испания, 13 млн), з. Сазонов («Торино», Италия, 2,75 млн), п. Карапузов («Пари НН», в аренду), в. Кудравец («БАТЭ», Беларусь, в аренду).

Пришли: з. Литвинов («Краснодар», 1 млн), н. Игнатьев («Локомотив», св. агент), п. Крамарич («Браво», Словения, св. агент), з. Медведев («Слован», Словакия, св. агент), н. Тотский («Крылья Советов», св. агент), з. Алвес («Мадурейра», Бразилия, в аренду), в. Кашинцев («Тектильщик», св. агент), в. Гойло («Зенит», в аренду), з. Акбалака («Брод Сити», Нигерия, в аренду).

Ушли: п. Цаллагов (св. агент), п. Жоазиньо (св. агент), в. Джанаев (св. агент), з. Колмаков («Нефтехимик»), п. Мартовой («Волгарь», в аренду), н. Сарвели («Локомотив», 1 млн), п. Коваленко («Зенит», 2 млн), п. Ушатов («Волгарь», в аренду), в. Адамов («Зенит», 1 млн), з. Терехов («Химки», св. агент), п. Сиссако («РВДМ», Бельгия, в аренду).

Пришли: п. Аюпов («Оренбург», св. агент), з. Кики («Визела», Португалия, св. агент), п. Дмитриев («Ленинградец», 165 тыс), н. Шеттине («Брага», Португалия, 500 тысяч), з. Итало («Санта Клара», Португалия, аренда), в. Щербицкий («БАТЭ», Беларусь, св. агент), з. Малькевич («Урал», 200 тыс), в. Щербицкий («БАТЭ», Беларусь, св. агент).

Ушли: п. Подберезкин (СКА-Хабровск, св. агент), п. Евсеев (св. агент), п. Бавин (СКА-Хабаровск, св. агент), з. Быковский (св. агент), в. Баклов («Уфа», св. агент), п. Коновалов («Рубин», из аренды), з. Гогчилидзе («Оренбург», в аренду), з. Магомадов (св. агент), п. Максименко («Урарту», Армения, св. агент), з. Герасимов («Нефтехимик», в аренду), з. Быковский («Арсенал», св. агент), п. Гаджимурадов («Ротор», в аренду), п. Цукулидзе («Динамо» Тб, Грузия, в аренду), п. Шатов (приостановил карьеру)

Пришли: н. Карпитский («Солигорск», Беларусь, 730 тыс).

Ушли: з. Прищепа («Ротор», св. агент), п. Коваленко («Сочи», из аренды), п. Бабкин («Локомотив», из аренды), п. Чиркович («Бачка Топола», Сербия, в аренду), з. Гудков («Сокол», в аренду), п. Тюрин («Новосибирск», св. агент), з. Никитенков («Челябинск», в аренду), п. Великородный («Челябинск», в аренду), п. Першин («Челябинск», в аренду), п. Герчиков («Челябинск», св. агент), п. Зуев (св. агент), н. Хлусов («Днепр», Беларусь, в аренду).

Пришли: п. Якимов («Краснодар», 50 тыс), п. Гудиев («Химки», св. агент), н. Долгов («Химки», св. агент), в. Беленов («Рубин», св. агент), з. Кудряшов (св.агент), п. Моцпан («Бэлць», Молдавия, 150 тысяч). п. Целе («Радиомак», Польша, св. агент), п. Яколиш («Арджес», Румыния, св. агент).

Ушли: з. Морозов («Локомотив», из аренды), в. Свинов («Спартак», из аренды), з. Калинин («Ростов», из аренды), п. Якимов («Краснодар», из аренды), п. Рабеи («Ботев, Болгария, из аренды), п. Брахими («Ботев», Болгария, из аренды), в. Акбашев (св. агент), п. Царукян («Алания», 170 тыс), в. Городовой («Родина», св. агент), н. Гогнадзе («Торпедо», св. агент), з. Смирнов (завершил карьеру).

Пришли: п. Михайлов («Зенит», 580 тыс), п. Трошечкин («Ахмат», 300 тыс), з. Кухарчук («Торпедо», св. агент), з. Живоглядов («Локомотив», св. агент), з. Стаматов («Оренбург», св. агент), з. Тихий (св. агент), в. Ботнарь («Торпедо», св. агент), в. Кукушкин («Уфа», св. агент), н. Кутателадзе («Родез», Франция, 20 тыс), н. Зе Турбо («Аль-Мархия», Катар, св. агент), п. Эдедем (св. агент), з. Толстопятов («Спартак», в аренду), п. Карапузов («Динамо», в аренду).

Ушли: Гойло («Зенит», 540 тыс), п. Соколов («Крылья Советов», из аренды), Баньяк («Кайрат», Казахстан, из аренды), п. Берковский («Локомотив», из аренды), н. Яковлев (ЦСКА, из аренды), п. Михайлов («Зенит», из аренды), н. Янсане («Шериф», Модова, из аренды), п. Шильцов («Спартак», из аренды), п. Рыбчинский («Локомотив», из аренды), п. Глушаков (св. агент), з. Гюрджан («КАМАЗ», в аренду), п. Милсон («Маккаби» Т-А, Израиль, 700 тыс), з. Масоэро («Университятя», Румыния, св. агент).

Пришли: з. Рыбус («Спартак», св. агент), з. Вуячич («Партизан», 1 млн), н. Даку («Осиек», Хорватия, 1,2 млн), п. Иву («Урарту», Армения, 600 тысяч), п. Родин («Кубань», 10 тысяч), з. Сорокин («Краснодар», св. агент).

Ушли: п. Саплинов («Ростов», из аренды), н. Митков («Локомотив» Сф, из аренды), з. Самошников («Локомотив», св. агент), п. Горбунов («Торпедо», св. агент), з. Аднан (св. агент), п. Попов (св. агент), в. Беленов («Факел», св. агент), н. Муллин («Краснодар», св. агент), з. Нижегородов («Арсенал», в аренду), п. Дзагоев (св. агент), п. Абильдгор («Комо», Италия, св. агент), з. Набиуллин (св. агент).

Пришли: п. Ламейра («Торренс», Португалия, св. агент), п. Галоян («Алания», 600 тыс), п. Пряхин (ЦСКА), з. Жиров (св. агент), п. Аванесян (ЦСКА), з. Фернандес («Боливар», Боливия, в аренду), н. Энрикес (св. агент), п. Сото («Хуракан», Аргентина, 600 тыс), з. Гассама («Славия София», Болгария, 80 тыс), в. Джанаев («Сочи», св. агент), н. Энрикес («Медзь», Польша, св. агент), з. Фернандес («Боливар», Боливия, в аренду).

Ушли: п. Кашчелан (завершил карьеру), п. Кленкин («Волгарь», св. агент), з. Тишкин (св. агент), п. Борисенко («КАМАЗ», 30 тысяч), з. Валиахметов («Шинник», св. агент), н. Гогричиани («Волгарь», в аренду).

Фото: официальный сайт ЦСКА, Maksim Konstantinov/Global Look Press, официальный сайт «Локомотива», официальный сайт «Урала», телеграм-канал «Рубина», официальный сайт «Спартака», соцсети «Аль-Хиляля»

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