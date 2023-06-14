Сезон-2022/23 подошел к концу, определились все участники следующего розыгрыша РПЛ. И клубы начали активную подготовку к следующему сезону. В первую очередь она касается работы на трансферном рынке. И все переходы в чемпионате России мы будет фиксировать в нашем постоянно обновляющемся дайджесте.

Примечание: все данные и ценники указаны по Transfermarkt в евро.

Пришли: в. Гойло («Пари НН», 435 тыс.), п. Ду Кейрос («Коринтианс», Бразилия, св. агент), п. Шамкин («КАМАЗ», из аренды).

Ушли: п. Мантуан («Коринтианс», Бразилия, из аренды).

ЦСКА (Москва)

Пришли: в. Помазун («Урал», из аренды), н. Н’Диайе («Арда», Болгария, из аренды), н. Эджуке («Герта», Германия, из аренды), п. Сигурдссон («Норчепинг», Швеция, из аренды), з. Конюков («Уфа», из аренды), н. Шкурин («Маккаби Петах-Тиква», Израиль, из аренды), з. Фукс («Атлетико», Бразилия, из аренды), н. Яковлев («Пари НН», из аренды), п. Бистрович («Фортуна», Голландия, из аренды), н. Гайч («Верона», Италия, из аренды), в. Боков («Салют», из аренды).

Ушли: з. Щенников (св. агент), з. Мойзес («Интернасьонал», Бразилия, из аренды).

Пришли: в. Свинов («Факел», из аренды), п. Лайкин («Нефтехимик», из аренды), п. Бакалюк («Арсенал», из аренды), з. Голосов («Кубань», из аренды), п. Шильцов («Пари НН», из аренды), з. Толстопятов («КАМАЗ», из аренды), н. Максимчук («Акрон», из аренды), з. Кофрие («Клермон», Франция, из аренды), п. Шитов («Звезда», из аренды).

Ушли: п. Оганесян («Оренбург», 500 тыс), п. Крал («Унион», Германия, в аренду).

Пришли: н. Турищев («Торпедо», из аренды), з. Ковалев («Авангард», из аренды), н. Муамба («Велес», из аренды), з. Боженов («Динамо», из аренды), з. Мухин («Уфа», из аренды), п. Фольмер («Балтика», из аренды), з. Хаджикадунич («Мальорка», Испания, из аренды), з. Калинин («Факел», из аренды), п. Норманн («Динамо», из аренды), п. Хашимото («Уэска», Испания, из аренды), в. Рудаков («Хонка», Финляндия, из аренды), в. Бабурин («Торпедо», из аренды), п. Саплинов («Рубин», из аренды), н. Алмквист («Погонь», Польша, из аренды), з. Котин («Сокол», из аренды), з. Ведерников («Волгарь», из аренды), п. Кнудсен («Ллиллестром», Норвегия, из аренды).

Ушли: н. Полоз (св. агент), з. Чернов («Краснодар», из аренды), з. Сильянов («Локомотив», из аренды).

Пришли: з. Кармаев («Ротор», из аренды), в. Мелихов («Урарту», Армения, из аренды).

Ушли: п. Янку («Херманнштадт, Румыния, св. агент), з. Нижич (св. агент), п. Карапузов («Динамо», из аренды), н. Черняк («Солигорск», Беларусь, из аренды).

Пришли: з. Эктов («Оренбург», 800 тыс), п. Крыховяк («Аль-Шабаб, Саудовская Аравия, из аренды), з. Чернов («Ростов», из аренды), п. Сулейманов («Хапоэль» Б-Ш, Израиль, из аренды), п. Якимов («Факел», из аренды), з. Бородин («Бейтар», Израиль, из аренды), п. Манелов («Арсенал», из аренды), п. Мацукатов («Акрон», из аренды).

Ушли: п. Ионов (св. агент).

Пришли: п. Мансилья («Расинг», Аргентина, 1,2 млн), п. Гюрлюк («Алтинорду», Турция, 1,2 млн), п. Муро («Химнасия», Аргентина, 1 млн), п. Оганесян («Спартак», 500 тыс), з. Сидоров («Кубань», св. агент), п. Болотов («Тюмень», из аренды), з. Паловец («Ламия», Греция, из аренды), п. Гурциев («Алания», из аренды).

Ушли: п. Эктов («Краснодар», 800 тыс), п. Аюпов («Урал», св. агент), з. Стаматов (св. агент), п. Титков («Локомотив», из аренды).

Пришли: п. Соколов («Крылья Советов), п. Керк («Антверпен», Бельгия, из аренды), н. Хлынов («Знамя», из аренды), з. Мампасси («Антальяспор», Турция, из аренды), н. Роконьяц («Црвена Звезда», Сербия, из аренды), п. Берковский («Пари НН», из аренды), з. Едвай («Аль-Айн», ОАЭ, из аренды), п. Педриньо («Сан-Паулу», из аренды), п. Бабкин («Крылья Советов», из аренды), п. Петров («Алания», из аренды), п. Никитин («Уфа», из аренды), з. Сильянов («Ростов», из аренды), п. Рыбчинский («Пари НН», из аренды), з. Морозов («Факел», из аренды), п. Титков («Оренбург», из аренды).

Ушли: н. Кухта («Спарта», Чехия, 2,5 млн), з. Смольников (св. агент), з. Живоглядов (св. агент), н. Игнатьев (св. агент), п. Камано (св. агент).

Пришли: п. Москвичев («Нефтехимик», из аренды), п. Школик («Нефтехимик», из аренды), з. Ордец («Бохум», Германия, из аренды), з. Бальбуэна («Коринтианс», Бразилия, из аренды), п. Шиманьски («Фейеноорд», Голландия, из аренды), п. Моро («Болонья», Италия, из аренды), п. Карапузов («Ахмат», из аренды).

Ушли: п. Москвичев (св. агент), п. Норманн («Ростов», из аренды).

Пришли: з. Иполе («Хапоэль», Израиль, из аренды), п. Колмаков («Чайка», из аренды), п. Коваленко («Крылья Советов», из аренды), п. Ушатов («Енисей», из аренды), п. Мартовой («Родина», из аренды).

Ушли: п. Цаллагов (св. агент), п. Жоазиньо (св. агент), в. Джанаев (св. агент).

Пришли: п. Аюпов («Оренбург», св. агент), в. Мамин, п. Гаджимурадов («Динамо», из аренды), з. Герасимов («КАМАЗ», из аренды), п. Емельянов («Шинник», из аренды), п. Евсеев («Уфа», из аренды), п. Бавин (СКА-Хабаровск, из аренды), н. Юсупов («Иртыш», из аренды), з. Магомадов («Волга» У, из аренды), п. Максименко («Ротор», из аренды).

Ушли: п. Подберезкин (СКА-Хабровск, св. агент), п. Емельянов (св. агент), п. Евсеев (св. агент), п. Бавин (св. агент), з. Быковский (св. агент), в. Баклов (св. агент), в. Помазун (ЦСКА, из аренды), п. Коновалов («Рубин», из аренды).

Пришли: п. Тюрин («Тюмень», из аренды), з. Никитенков («Велес», из аренды), п. Липовой («Волгарь», из аренды), п. Герчиков («Велес», из аренды), з. Гудков («Текстильщик», из аренды), з. Барач («Остенде», Бельгия, из аренды), п. Великородный («Новосибирск», из аренды), п. Хубулов («Химки», из аренды).

Ушли: п. Соколов («Локомотив»), з. Прищепа («Ротор», св. агент), п. Коваленко («Сочи», из аренды), п. Бабкин («Локомотив», из аренды).

Пришли: п. Царукян («Волгарь», из аренды).

Ушли: з. Морозов («Локомотив», из аренды), в. Свинов («Спартак», из аренды), з. Калинин («Ростов», из аренды), п. Якимов («Краснодар», из аренды), п. Рабеи («Ботев, Болгария, из аренды), п. Брахими («Ботев», Болгария, из аренды).

Пришли: п. Кобесов («Химки», из аренды), п. Гаганин («Родина», из аренды), н. Жиянов («Олимпик», Узбекистан, из аренды), з. Печников («Актобе», Казахстан», из аренды), п Милсон («Анкарагюджю, Турция, из аренды), п. Югалдин («Иртыш», из аренды), п. Ларсен («Хакен», Швеция, из аренды).

Ушли: Гойло («Зенит», 540 тыс), п. Соколов («Крылья Советов», из аренды), Баньяк («Кайрат», Казахстан, из аренды), п. Берковский («Локомотив», из аренды), н. Яковлев (ЦСКА, из аренды), п. Михайлов («Зенит», из аренды), н. Янсане («Шериф», Модова, из аренды), п. Шильцов («Спартак», из аренды), п. Рыбчинский («Локомотив», из аренды).

Пришли: з. Савицкий («Енисей», из аренды), п. Коновалов («Урал», из аренды), н. Мухин («Волгарь», из аренды), в. Исмагилов («Зенит» И, из аренды), н. Моторин («Космос», из аренды).

Ушли: п. Саплинов («Ростов», из аренды), н. Митков («Локомотив» Сф, из аренды).

Пришли: п. Ламейра («Торренс», Португалия, св. агент).

Ушли: п. Кашчелан (завершил карьеру), п. Аванесян (ЦСКА, из аренды), п. Прянкин (ЦСКА, из аренды), п. Фольмер («Ростов», из аренды).

Фото: официальный сайт ЦСКА, Maksim Konstantinov/Global Look Press, официальный сайт «Локомотива», официальный сайт «Урала»