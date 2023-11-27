Булатов раскритиковал бразильца из «Зенита»: «Ни скорости, ни азарта, ни агрессии»

Бывший главный тренер «Спартака-2» раскритиковал полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Бразилец не забил пенальти в матче против «Сочи».

«В матче с «Сочи» он снова разочаровал. И дело даже не в пенальти, исполненном на редкость бездарно. Пытался пробить паненкой, но мяч толком не поднял.

Бразилец вообще весь сезон играет ниже своего уровня. Бледная тень того Клаудиньо, которым когда-то мы восхищались. Ни скорости, ни азарта, ни агрессии. То ли не в лучшем функциональном состоянии, то ли другие проблемы», – сказал Булатов.

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