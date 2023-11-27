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    • Булатов раскритиковал бразильца из «Зенита»: «Ни скорости, ни азарта, ни агрессии»

    Булатов раскритиковал бразильца из «Зенита»: «Ни скорости, ни азарта, ни агрессии»

    Бывший главный тренер «Спартака-2» раскритиковал полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Бразилец не забил пенальти в матче против «Сочи».

    «В матче с «Сочи» он снова разочаровал. И дело даже не в пенальти, исполненном на редкость бездарно. Пытался пробить паненкой, но мяч толком не поднял.

    Бразилец вообще весь сезон играет ниже своего уровня. Бледная тень того Клаудиньо, которым когда-то мы восхищались. Ни скорости, ни азарта, ни агрессии. То ли не в лучшем функциональном состоянии, то ли другие проблемы», – сказал Булатов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5598

      Ziklop 1 час назад

      Клаве похер на всё, у него снежная сиеста, отдыхает.

      1
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      Рейтинг: +1611

      Дубина 1 час назад

      Поняли что в помойке только деньги) заработал - значит убежит с мусорки!(((((

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