Булатов раскритиковал бразильца из «Зенита»: «Ни скорости, ни азарта, ни агрессии»

Клаве похер на всё, у него снежная сиеста, отдыхает.
Бывший главный тренер «Спартака-2» раскритиковал полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Бразилец не забил пенальти в матче против «Сочи».
«В матче с «Сочи» он снова разочаровал. И дело даже не в пенальти, исполненном на редкость бездарно. Пытался пробить паненкой, но мяч толком не поднял.
Бразилец вообще весь сезон играет ниже своего уровня. Бледная тень того Клаудиньо, которым когда-то мы восхищались. Ни скорости, ни азарта, ни агрессии. То ли не в лучшем функциональном состоянии, то ли другие проблемы», – сказал Булатов.