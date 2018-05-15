Булатов: «Печально, что из защитников кроме Игнашевича в сборную России вызвать некого»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Виктор Булатов заявил, что защитник ЦСКА Сергей Игнашевич обязательно поможет национальной команде на домашнем чемпионате мира. При этом экс-игрок красно-белых выразил сожаление по поводу того факта, что 38-летний ветеран является единственным достойным кандидатом на свою позицию в сборной.

– Вас удивило приглашение Игнашевича вместо травмированного Руслана Камболова?

– Я только за, потому что опыт Сергея должен пригодиться как на поле, так и в раздевалке. Несмотря на возраст, в нашей сборной нет защитника сильнее.

– А то, что кроме 38-летнего ветерана вызвать некого, тревожит?

– Конечно, ситуация печальная. Но она образовалась не сегодня и не вчера – еще несколько лет назад. Пока у нас есть проблемы с подрастающим поколением.

– Хватит ли сил Игнашевичу, ведь он провел непростой сезон в ЦСКА?

– Здесь должна сработать мудрость тренерского штаба, который, возможно, сделает для Сергея особый график подготовки в зависимости от состояния игрока. Нет никакого смысла гонять Игнашевича, ему просто нужен поддерживающий режим. А закладывать какой-то фундамент не требуется.

– Как считаете, Игнашевича пригласили именно под место в основе?

– Да, должен быть там. При схеме в три центральных защитника Сергей полезен.

В нынешнем сезоне Игнашевич принял участие в 36 матчах, записав в свой актив один гол и две результативные передачи.

Сборная России на групповом этапе мирового первенства сыграет с Саудовской Аравией, Египтом, и Уругваем.