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    Булатов: «Печально, что из защитников кроме Игнашевича в сборную России вызвать некого»

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Виктор Булатов заявил, что защитник ЦСКА Сергей Игнашевич обязательно поможет национальной команде на домашнем чемпионате мира. При этом экс-игрок красно-белых выразил сожаление по поводу того факта, что 38-летний ветеран является единственным достойным кандидатом на свою позицию в сборной.

    – Вас удивило приглашение Игнашевича вместо травмированного Руслана Камболова?

    – Я только за, потому что опыт Сергея должен пригодиться как на поле, так и в раздевалке. Несмотря на возраст, в нашей сборной нет защитника сильнее.

    – А то, что кроме 38-летнего ветерана вызвать некого, тревожит?

    – Конечно, ситуация печальная. Но она образовалась не сегодня и не вчера – еще несколько лет назад. Пока у нас есть проблемы с подрастающим поколением.

    – Хватит ли сил Игнашевичу, ведь он провел непростой сезон в ЦСКА?

    – Здесь должна сработать мудрость тренерского штаба, который, возможно, сделает для Сергея особый график подготовки в зависимости от состояния игрока. Нет никакого смысла гонять Игнашевича, ему просто нужен поддерживающий режим. А закладывать какой-то фундамент не требуется.

    – Как считаете, Игнашевича пригласили именно под место в основе?

    – Да, должен быть там. При схеме в три центральных защитника Сергей полезен.

    В нынешнем сезоне Игнашевич принял участие в 36 матчах, записав в свой актив один гол и две результативные передачи.

    Сборная России на групповом этапе мирового первенства сыграет с Саудовской Аравией, Египтом, и Уругваем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.05.2018 16:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +840

      vovan55 16 мая 2018, 12:43

      стыдобища...и это наш футбол...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 16 мая 2018, 10:54

      Печально...А еще печально то, что на старого коня повесят все наши провалы...Послал бы ты нахер усатого, Серега и ехал отдыхать. Ты заслужил...

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 15 мая 2018, 20:37

      Это просто пи...ц! Это одним словом! И усатый таракан всё провалит!

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 мая 2018, 17:08

      Как бы всё не закончилось дракой в перерыве третьего матча.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 15 мая 2018, 16:47

      Не только из защитников, но и из нападающих, судя по заявке

      1
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