«Чемпионат»: Шалимов может сменить Булатова в «Спартаке-2»

«Спартак» до конца может уволить Виктора Булатова с поста главного тренера второй команды, сообщает «Чемпионат». Главным кандидатом ему на замену является экс-игрок красно-белых Игорь Шалимов.

Последним местом работы 50-летнего Шалимова были «Химки», которые он покинул на прошлой неделе. Также в своей карьере специалист руководил «Ураланом», женской сборной России, «Краснодаром» и «Краснодаром-2».

Булатов возглавил «Спартак-2» в мае 2018 года. После 31-го тура москвичи располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице, находясь в трех очках от зоны вылета.