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    «Чемпионат»: Шалимов может сменить Булатова в «Спартаке-2»

    «Спартак» до конца может уволить Виктора Булатова с поста главного тренера второй команды, сообщает «Чемпионат». Главным кандидатом ему на замену является экс-игрок красно-белых Игорь Шалимов.

    Последним местом работы 50-летнего Шалимова были «Химки», которые он покинул на прошлой неделе. Также в своей карьере специалист руководил «Ураланом», женской сборной России, «Краснодаром» и «Краснодаром-2».

    Булатов возглавил «Спартак-2» в мае 2018 года. После 31-го тура москвичи располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице, находясь в трех очках от зоны вылета.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +12426

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      Успехов Игорю! Это правильный выбор.

      0
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      Рейтинг: +12872

      shinnik 1 час назад

      Подкрадывается....

      2
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